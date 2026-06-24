Еще сравнительно недавно звучали утверждения, что время дронов проходит, что вот-вот появится оружие, которое удалит их со сцены. Однако пока их роль только усиливается – и скорее всего, надолго. Это значит, что необходимо использовать все доступные и адекватные средства борьбы с ними.4 комментария
Путин осмотрел образцы новой авиационной техники в подмосковном Жуковском
Президент России Владимир Путин прибыл на территорию ЛИИ имени Громова в подмосковном Жуковском, чтобы осмотреть отечественные самолеты Ил-114-300, SJ-100 и МС-21.
Экскурсию провели руководители отрасли, включая главу ОАК Вадима Бадеху и главных конструкторов машин, передает РИА «Новости». Позднее здесь же состоится совещание по вопросам развития авиации.
В поездке президента сопровождали первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров, вице-премьер Виталий Савельев, министр промышленности и торговли Антон Алиханов, министр финансов Антон Силуанов, глава Сбербанка Герман Греф и другие высокопоставленные лица. Им представили турбовинтовой Ил-114-300 вместимостью до 68 пассажиров, призванный заменить устаревшие Ан-24 и Ан-26.
«Поставка трех самолетов ожидается в 2026 году и примерно такого же количества в 2027-м, в дальнейшем мощности производства будут наращиваться», – заявлял ранее глава Минтранса Андрей Никитин.
Также делегация оценила ближнемагистральный узкофюзеляжный SJ-100 и базовую версию среднемагистрального лайнера МС-21-310. Последний способен перевозить 175 человек на расстояние свыше 3800 километров. Изначально оба самолета создавались в международной кооперации, однако западные санкции потребовали ускоренного импортозамещения всех систем и комплектующих.
Из-за ухода иностранных партнеров сроки старта серийного выпуска несколько раз переносились. Теперь начало поставок полностью импортозамещенных версий SJ-100 и МС-21 запланировано на 2027 год.
Ранее Объединенная авиастроительная корпорация завершила сборку первых серийных лайнеров SJ-100 и МС-21.
Глава компании Вадим Бадеха пообещал выпустить первые пассажирские самолеты Ил-114-300 до конца текущего года.
Первый вице-премьер Денис Мантуров озвучил сроки получения сертификатов на новые воздушные суда.