  • Новость часаВертолет Ми-2 потерпел крушение в Краснодарском крае
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Как примирение Китая и Индии поможет России
    МИД: Гаагский арбитраж подтвердил права России на акватории вокруг Крыма
    Эксперт: НАТО и Киев ищут способы лишить Россию стратегической авиации
    Автовладельцев предостерегли от таблеток для снижения расхода топлива
    Путин осмотрел образцы новой авиационной техники в подмосковном Жуковском
    Лавров: Россию не устраивает создание на Украине новой Берлинской стены
    Эксперт сказал, какая защита нужна охотникам на дронов
    Модернизированный Ту-160М признали серьезной угрозой для НАТО
    Премьер Польши пообещал сказать «пару крепких слов» украинской коллеге
    Мнения
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Станут ли «Аннушка» и «Сарай» перехватчиками

    Еще сравнительно недавно звучали утверждения, что время дронов проходит, что вот-вот появится оружие, которое удалит их со сцены. Однако пока их роль только усиливается – и скорее всего, надолго. Это значит, что необходимо использовать все доступные и адекватные средства борьбы с ними.

    4 комментария
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Как и зачем Украина создает новый пантеон «героев»

    Под Киевом создается не столько место почтения к защитникам родины, сколько очередной ретранслятор ненависти и пропаганды террора. И это правильно поняли потомки жертв и соседи Украины.

    3 комментария
    Андрей Манчук Андрей Манчук На Кубе началась третья перестройка

    Кубинцы отстаивают свои принципы и завоевания своего строя всеми доступными способами. Рыночные реформы нужны стране для того, чтобы выиграть время и накопить силы для преодоления топливной блокады и подготовки к возможному военному вторжению США.

    8 комментариев
    24 июня 2026, 16:09 • Новости дня

    Путин осмотрел образцы новой авиационной техники в подмосковном Жуковском

    Путин осмотрел образцы новой авиационной техники в подмосковном Жуковском
    @ Юрий Кочетков/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин прибыл на территорию ЛИИ имени Громова в подмосковном Жуковском, чтобы осмотреть отечественные самолеты Ил-114-300, SJ-100 и МС-21.

    Экскурсию провели руководители отрасли, включая главу ОАК Вадима Бадеху и главных конструкторов машин, передает РИА «Новости». Позднее здесь же состоится совещание по вопросам развития авиации.

    В поездке президента сопровождали первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров, вице-премьер Виталий Савельев, министр промышленности и торговли Антон Алиханов, министр финансов Антон Силуанов, глава Сбербанка Герман Греф и другие высокопоставленные лица. Им представили турбовинтовой Ил-114-300 вместимостью до 68 пассажиров, призванный заменить устаревшие Ан-24 и Ан-26.

    «Поставка трех самолетов ожидается в 2026 году и примерно такого же количества в 2027-м, в дальнейшем мощности производства будут наращиваться», – заявлял ранее глава Минтранса Андрей Никитин.

    Также делегация оценила ближнемагистральный узкофюзеляжный SJ-100 и базовую версию среднемагистрального лайнера МС-21-310. Последний способен перевозить 175 человек на расстояние свыше 3800 километров. Изначально оба самолета создавались в международной кооперации, однако западные санкции потребовали ускоренного импортозамещения всех систем и комплектующих.

    Из-за ухода иностранных партнеров сроки старта серийного выпуска несколько раз переносились. Теперь начало поставок полностью импортозамещенных версий SJ-100 и МС-21 запланировано на 2027 год.

    Ранее Объединенная авиастроительная корпорация завершила сборку первых серийных лайнеров SJ-100 и МС-21.

    Глава компании Вадим Бадеха пообещал выпустить первые пассажирские самолеты Ил-114-300 до конца текущего года.

    Первый вице-премьер Денис Мантуров озвучил сроки получения сертификатов на новые воздушные суда.

    23 июня 2026, 18:17 • Новости дня
    Путин назвал четыре основы для переговоров по Украине

    Путин назвал реалии на земле главной основой для переговоров по Украине

    Путин назвал четыре основы для переговоров по Украине
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на совещании с правительством обозначил четыре базовых условия для мирных переговоров с Украиной.

    «На базе договоренностей, достигнутых в Стамбуле, на базе модальностей, которые обсуждались в Анкоридже, и реалий, самое главное, реалий на земле. А также принципов, изложенных мной пару лет назад в ходе выступления в Министерстве иностранных дел», – приводит слова Путина РИА «Новости».

    «Но будем исходить из того, что есть», – добавил глава государства. Он подчеркнул, что Россия будет «двигаться уверенно по всем направлениям», обеспечивая безопасность граждан и решая экономические вопросы как в регионах, так и в масштабах всей страны. Опорой для этого послужат стабилизации в сфере экономики, государственных финансов и укрепления Вооруженных сил.

    В феврале 2025 года МИД России назвал стамбульский документ основой для обсуждения урегулирования конфликта.

    Комментарии (33)
    24 июня 2026, 14:34 • Новости дня
    Эксперт: НАТО и Киев ищут способы лишить Россию стратегической авиации

    Эксперт Кнутов: НАТО и Киев ищут способы лишить Россию стратегической авиации

    Эксперт: НАТО и Киев ищут способы лишить Россию стратегической авиации
    @ Марина Лысцева/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Конкурс НАТО и Киева по созданию систем для атаки на стратегические российские аэродромы мог быть объявлен в расчете на потенциальный прямой конфликт с Москвой в 2030 году, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее альянс совместно с Украиной пообещал 250 тыс. евро за создание проекта по выведению из строя российских аэродромов.

    «Судя по вводным данным, речь идет о том, что в ближайшие месяцы будет проведен конкурс на действенные проекты по созданию систем для выведения из строя инфраструктуры аэродромов и тактической авиации, которая применяется в качестве носителей крылатых ракет. При этом система должна быть недорогой и несложной, поскольку у Украины весьма ограниченный бюджет и достаточно старые технологии», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов.

    По его мнению, основной упор организаторами конкурса делается на возможность выведения из строя систем управления аэродромов, радиолокационных средств, а также других устройств связи, которые позволяют управлять действиями летчиков.

    «Думаю, целью проекта организаторы видят одновременное обрушение систем сразу на нескольких стратегических аэродромах России. Нельзя исключать, что это делается с расчетом на реальный прямой конфликт между Москвой и НАТО, о возможности возникновения которого к 2030 году уже не раз говорилось на разных уровнях», – напомнил собеседник.

    Спикер предупредил: этот украино-североатлантический проект может иметь успех, если Россия не будет активно развивать системы защиты военных объектов. «Недавно сообщалось, что главе Пентагона Питу Хегсету были продемонстрированы образцы электромагнитной пушки. Эти устройства могут быть контрабандой завезены в Россию, а затем их разместят вокруг аэродромов и одновременно включат в определенный момент», – отметил он.

    «Что касается формы объявления конкурса – то это распространенная для Запада практика», – напомнил спикер. «Вашингтон и Киев хотят привлечь талантливых изобретателей, но не требующих столь больших денег, как оборонные гиганты вроде Lockheed Martin», – резюмировал Кнутов.

    Ранее  НАТО совместно с Минобороны Украины объявили премию в размере 250 тыс. евро за действенные идеи или работоспособные проекты по предотвращению использования Россией своих авиабаз. Программа называется Airfield Denial Challenge («Вызов по отмене аэродромов»), сообщает TWZ.

    В материале отмечается: «оперативный опыт ВСУ показал», что способность России наносить авиаудары с «безопасных тыловых аэродромов остается одной из наиболее существенных асимметрий в конфликте». По их словам, российская тактическая авиация находится за пределами досягаемости украинских ударных средств.

    «Мы должны найти технологии, которые помогут навсегда ограничить использование противником авиационной инфраструктуры: самолетов, взлетно-посадочных полос, хранилищ топлива и боеприпасов, а также инфраструктуры наземного обеспечения. К участию приглашаются украинские военно-технологические компании, стартапы и инженерные команды», – пояснили в свою очередь в Минобороны Украины.

    Требования к системе: работа в условиях отсутствия GPS и средств радиоэлектронной борьбы, в любых погодных условиях и в любое время года, а также быстрое развертывание. Кроме того, она должна функционировать без постоянного контроля со стороны человека, в идеале – быть полностью автономной, определять цели с помощью искусственного интеллекта и обеспечивать «достаточную массу и точность для одновременного поражения нескольких точек на аэродроме».

    Ранее сообщалось, что стратегические ракетоносцы, обновленные до стандарта Ту-160М, получили уникальные двигатели, значительно увеличивающие дальность полета и позволяющие наносить разрушительные удары вне зоны действия противовоздушной обороны противника.

    «Недавняя модернизация бомбардировщиков Ту-160 и расширение производства новых самолетов этого типа повышают вероятность возникновения серьезной угрозы для НАТО в случае возможного конфликта. Эти бомбардировщики ценятся за непревзойденную скорость и высокую грузоподъемность», – отмечалось в статье TWZ. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как защитить «малое небо» России от угроз.

    Комментарии (6)
    23 июня 2026, 16:29 • Видео
    Куба отказалась от социализма

    Кубинский парламент одобрил огромный пакет экономических реформ, меняющий экономическую систему на Острове свободы. Это капитуляция перед США?

    Комментарии (0)
    24 июня 2026, 14:12 • Новости дня
    Лавров: Россию не устраивает создание на Украине новой Берлинской стены
    Лавров: Россию не устраивает создание на Украине новой Берлинской стены
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Планы европейских государств отправить свои контингенты на подконтрольные Киеву территории приведут к серьезному историческому расколу, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Лавров прокомментировал западные инициативы по гарантиям безопасности, выступая на XII Международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения», передает РИА «Новости».

    «Главное – ввести войска на то, что останется от Украины... Стабилизационные силы – суть, ядро тех гарантий, которые Европа даст Украине в плане безопасности. То есть это на веки вечные новая Берлинская стена», – заявил министр.

    Дипломат отдельно подчеркнул, что подобный вариант урегулирования совершенно не устраивает Москву.

    Ранее Лавров назвал планируемые Западом «стабилизационные силы» на Украине оккупационными войсками.

    Европейские страны использовали переговоры с Москвой для дипломатического прикрытия геополитической экспансии.

    ЕС стремится добиться прекращения огня ради сохранения режима Владимира Зеленского в качестве плацдарма против России.

    Комментарии (5)
    23 июня 2026, 20:07 • Новости дня
    Бастрыкин: Заказчики атаки на автобус под Брянском объявлены в розыск
    Бастрыкин: Заказчики атаки на автобус под Брянском объявлены в розыск
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сотрудники Следственного комитета установили личности заказчиков нападения на автобус с белорусскими детьми в Брянской области, сообщил председатель ведомства Александр Бастрыкин в интервью Первому каналу.

    «Расследуем. Уже известны заказчики. Объявлены в международный розыск и заочно будут арестованы в самое ближайшее время», – рассказал глава СК, передает ТАСС.

    Напомним, Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после удара украинского дрона по пассажирскому автобусу.

    Исполняющая обязанности постпреда России при ООН Анна Евстигнеева назвала целью этой атаки втягивание Минска в конфликт.

    Позже российские следователи заочно предъявили обвинения в терроризме пяти украинским военнослужащим.

    Комментарии (10)
    23 июня 2026, 19:59 • Новости дня
    Суд отправил экс-главу «Аэрофлота» Михаила Полубояринова в СИЗО

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бывший гендиректор ПАО «Аэрофлот» Михаил Полубояринов арестован на два месяца по обвинению в злоупотреблении полномочиями при санации «Связь-банка».

    «Суд избрал меру пресечения Михаилу Полубояринову в виде заключения под стражу сроком на два месяца по обвинению по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшие тяжкие последствия)», – сообщил собеседник ТАСС.

    Он пояснил, что уголовное дело связано с предполагаемыми злоупотреблениями при санации «Связь-банка» в период работы Полубояринова в ВЭБ.

    Расследованием дела занимается ГУ МВД РФ по г. Москве. Полубояринов возглавлял «Аэрофлот» с 2020 по 2022 год. С 2009 по 2020 год он входил в правление ВЭБ.РФ, где занимал должности директора департамента инфраструктуры, заместителя и первого заместителя председателя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пресненский суд Москвы приговорил бывшего директора департамента планирования развития парка воздушных судов «Аэрофлота» Михаила Минаева к девяти годам колонии общего режима за растрату свыше 3,8 млрд рублей.

    Комментарии (4)
    23 июня 2026, 21:37 • Новости дня
    Росатом сообщил о проектировании завода по переработке ядерного топлива для АЭС будущего
    Росатом сообщил о проектировании завода по переработке ядерного топлива для АЭС будущего
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Госкорпорация «Росатом» приступила к разработке проекта нового крупного комплекса по переработке отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) и возврату ядерных материалов в производственный цикл. Предприятие должно стать одним из ключевых элементов перехода России к замкнутому ядерному топливному циклу и развитию атомной энергетики нового поколения.

    В настоящее время специалисты проводят работы по обоснованию инвестиций. В рамках этого этапа будет выбрана площадка для размещения будущего производства, говорится в сообщении на сайте госкорпорации. Решение планируется принять до конца года с учетом транспортной доступности, экологических требований и возможности интеграции предприятия в действующие производственные цепочки.

    Проект предусматривает модульный принцип строительства, который позволит в дальнейшем увеличивать мощности завода. Первый производственный модуль рассчитан на переработку до 400 тонн топлива в год. Выход объекта на проектные показатели ожидается в следующем десятилетии.

    После запуска новый комплекс станет крупнейшим российским предприятием такого профиля. Он будет способен перерабатывать топливо как традиционных тепловых реакторов, так и реакторов на быстрых нейтронах, которые являются важной частью концепции двухкомпонентной атомной энергетики.

    Создание завода связано с развитием замкнутого ядерного топливного цикла, при котором переработанные материалы повторно используются для производства топлива. Такой подход позволит более рационально расходовать природные ресурсы, сократить объемы накопления отработавшего топлива и сформировать новые возможности для отечественной атомной отрасли на международном рынке.

    Заместитель генерального директора «Росатома» по машиностроению и индустриальным решениям Андрей Никипелов отметил, что развитие технологий ядерного рециклинга может укрепить позиции России в мировой атомной энергетике.

    «Промышленные технологии ядерного рециклинга и развитая инфраструктура – это не только решение актуальной экологической задачи в нашей стране. Мировые запасы отработавшего ядерного топлива, достигающие 360 тысяч тонн, и активное строительство АЭС отечественного дизайна за рубежом дают России уникальный шанс закрепить свой лидерский статус на мировом рынке ядерных решений», – заявил Никипелов.

    По его словам, расширение производственных возможностей и развитие радиохимических технологий позволит перейти от отдельных услуг для зарубежных партнеров к созданию долгосрочных стратегических проектов.

    Директор по государственной политике в области радиоактивных отходов, ОЯТ и вывода из эксплуатации ядерно и радиационно опасных объектов «Росатома» Василий Тинин подчеркнул, что новый объект станет важной частью российской системы замкнутого топливного цикла.

    «Этот завод станет важным звеном в переходе к замкнутому ядерному топливному циклу в России. После запуска в эксплуатацию создаваемая нами инфраструктура в долгосрочной перспективе позволит неоднократно вовлекать в топливный цикл регенерированные ядерные материалы и обеспечить потребности в сырье энергосистем четвертого поколения», – отметил Тинин.

    Разработка проекта ведется в рамках Комплексной отраслевой программы «Развитие радиохимического направления». В работе участвуют профильные организации научного и топливного дивизионов «Росатома», включая АО «Радиевый институт им. В.Г. Хлопина», который является головной научной организацией по радиохимическим технологиям.

    При подготовке нового производства используются результаты ранее проведенных исследований и разработки, созданные в том числе для проекта переработки облученного топлива инновационного реактора на быстрых нейтронах БРЕСТ-ОД-300 в составе Опытно-демонстрационного энергокомплекса IV поколения в Северске.

    В «Росатоме» рассчитывают, что новый радиохимический комплекс станет технологической основой для дальнейшего развития атомной энергетики с минимизацией отходов и расширением использования ядерных материалов.

    Ранее президент России Владимир Путин анонсировал запуск первой в мире ядерной энергосистемы с замкнутым топливным циклом к 2030 году.

    В Железногорске заработал второй комплекс Опытно-демонстрационного центра по переработке отработавшего ядерного топлива без образования жидких радиоактивных отходов.

    Международное агентство по атомной энергии признало безоговорочное лидерство российских специалистов в создании инновационных энергетических технологий на быстрых нейтронах.

    Комментарии (13240)
    23 июня 2026, 18:09 • Новости дня
    Фальков объявил об увеличении количества бюджетных мест в вузах России

    Фальков: В 2026 году выделено более 620 тыс. бюджетных мест в вузах России

    Фальков объявил об увеличении количества бюджетных мест в вузах России
    @ Наталья Шатохина/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Абитуриентов в 2026 году ждет больше бюджетных мест, чем годом ранее. При этом большинство из них выделено в региональных университетах, сообщил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.

    «Мы сохраняем высокую доступность высшего образования для приема в этом году. Установлено 620 481 бюджетное место, чуть больше, чем в прошлом году», – заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков на совещании Владимира Путина с членами правительства, передает ТАСС.

    По словам министра, 73% бюджетных мест распределено между региональными вузами. Наибольшее количество таких мест получили университеты Свердловской, Ростовской, Новосибирской, Омской и Самарской областей, а также республик Татарстан и Башкортостан.

    Фальков подчеркнул, что приоритетом остается подготовка инженерных кадров. Больше всего бюджетных мест в 2026 году выделяется именно на инженерные направления, что, по его словам, отражает потребности экономики и промышленности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в российских вузах 20 июня 2026 года открылся прием документов на все уровни высшего образования.

    Первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга рассказал о более чем 620 тыс. бюджетных мест в вузах в 2026 году с приоритетом для инженерных, педагогических, медицинских, аграрных и IT-специальностей.

    Проект Минобрнауки с измененным порядком поступления в вузы предусматривает рост числа бюджетных мест на инженерных, медицинских и сельскохозяйственных направлениях и расширение перечня специальностей с обязательным ЕГЭ по физике.

    Комментарии (0)
    23 июня 2026, 19:03 • Новости дня
    В Госдуме поддержали кандидатуру Гладкова на пост посла России в Абхазии
    В Госдуме поддержали кандидатуру Гладкова на пост посла России в Абхазии
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бывший губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков получил поддержку профильного комитета Госдумы для работы послом России в Абхазии.

    Комитет Госдумы по делам СНГ поддержал кандидатуру Вячеслава Гладкова на пост посла России в Абхазии, сообщил первый зампред комитета Константин Затулин, передает ТАСС. Заседание прошло в Москве 23 июня.

    «Новым послом в Республике Абхазия станет бывший губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Его кандидатуру поддержали члены комитета. Он сменит в Сухуме нынешнего посла Михаила Шургалина», – сказал депутат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин наградил бывшего губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова орденом Александра Невского.


    Комментарии (3)
    24 июня 2026, 14:40 • Новости дня
    Эксперт сказал, какая защита нужна охотникам на дронов

    Эксперт Джерелиевский: Мобильным огневым группам нужна комплексная защита

    Эксперт сказал, какая защита нужна охотникам на дронов
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Охота ВСУ на мобильные огневые группы требует комплексной защиты российских бойцов. Так, МОГи необходимо оснащать дополнительными системами наблюдения: РЛС или оптико-электронными, которые позволят определить появление вражеских дронов на дистанции. Но гораздо важнее создавать комплексную ПВО, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Борис Джерелиевский.

    «Мобильные огневые группы (МОГ) показывают высокую эффективность при защите российской критической инфраструктуры, в частности в Крыму, от атак БПЛА противника. Экипаж группы, как правило, состоит из нескольких человек: это стрелок, его помощник и водитель транспортного средства», – рассказал военный эксперт Борис Джерелиевский.  

    МОГ обычно оснащены пикапами или легкими грузовиками, на которых размещены турели с либо единым пулеметом Калашникова калибра 7,62×54, либо 12,7-мм крупнокалиберным пулеметом, продолжил он. «Для непосредственной защиты самой огневой группы часто устанавливают системы РЭБ», – отметил собеседник.

    По его мнению, было ожидаемым, что ВСУ начнут «охоту» на бойцов МОГ. «Мы действовали точно так же, но, правда, использовали несколько другую тактику, нежели противник. ВС РФ применяли дроны с элементами искусственного интеллекта: распознавали мобильные огневые группы противника, и по ним наносили удар «Геранями», – уточнил спикер.

    Украина же, зная, что во время пролета ударных БПЛА к побережью Крыма по ним будут работать МОГ, подгоняет БЭК-матку к берегу на дистанцию, недоступную для поражения средств, запускает с него дроны и атакует российских военных. «Такой вызов требует комплексной защиты наших мобильных огневых групп», – подчеркнул эксперт.

    «Система РЭБ не всегда эффективна, особенно против «Старлинка». Я думаю, что МОГи необходимо оснащать дополнительно системами наблюдения: РЛС или оптико-электронными, которые позволят определить появление вражеских дронов на большей дистанции. Но гораздо важнее создавать комплексную ПВО – все, что есть в арсенале, должно использоваться комплексно», – рассуждает собеседник.

    «Кроме того, нужно как можно скорее внедрять автоматические системы огня, турели», – добавил он. На этом фоне собеседник упомянул мнение, согласно которому МОГи – «кустарщина от безысходности, а в реальности нужны машины, оснащенные крупнокалиберными зенитными пулеметами».

    «Автоматические системы управления, с одной стороны, более эффективны, потому что исключается человеческий фактор. Но для их внедрения требуется некоторое время», – отметил спикер. Как бы то ни было, «охотники на дронов» могут стать подразделением противовоздушной обороны, поскольку задачи решаются те же, заключил Джерелиевский.

    Ранее стало известно, ВСУ начали «охоту» на российские мобильные огневые группы (МОГ) в Крыму. Как сообщает автор отраслевого Telegram-канала «Записки ветерана» украинские БПЛА стали все чаще выбирать данные формирования в качестве целей для поражения. Примечательно, что МОГи изначально создавались как средство для борьбы с дронами.

    «У противника уже сформировалась определенная тактика: враг знает, что во время пролета ударных БПЛА к побережью Крыма по ним будут работать МОГи. ВСУ подгоняют БЭК-матку к берегу на дистанцию, недоступную для поражения наших средств, запускают с него дроны и атакуют МОГ, ведущий огонь по пролетающим большим ударным аппаратам», – рассказывает он.

    По его данным, данные формирования также стали приоритетной целью для расчетов ВСУ на трассе Р-280 «Новороссия». В сложившихся условиях, по его оценке, работа МОГ становится не менее важным и в то же время опасным делом, чем непосредственное участие в боевых действиях на линии боевого соприкосновения (ЛБС).

    Комментарии (0)
    23 июня 2026, 18:46 • Новости дня
    Путин назвал теракты Киева бессмысленными для ситуации на фронте

    Tекст: Валерия Городецкая

    Атаки украинских боевиков на гражданскую инфраструктуру совершенно не способны изменить успешный ход продвижения российских войск, заявил президент Владимир Путин во время совещания с правительством.

    Глава государства подчеркнул, что действия противника против мирного населения бессмысленны с военной точки зрения, передает ТАСС.

    «Все эти террористические выпады, включая удары по гражданской инфраструктуре, по автобусу с белорусскими детьми, по студенческому общежитию в Старобельске, не меняют и не могут повлиять, не в состоянии повлиять на события, происходящие на фронте, на линии боевого соприкосновения», – заявил российский лидер.

    Он также добавил, что Вооруженные силы России продолжают уверенно продвигаться вперед. По словам президента, армия успешно освобождает один населенный пункт за другим.

    Ранее президент сообщил о переходе украинских сил к тактике ударов по гражданской инфраструктуре.

    Российский лидер объяснил такие действия неспособностью противника сдержать натиск Вооруженных сил России.

    Месяцем ранее Путин связал атаку украинских беспилотников на студенческое общежитие в Старобельске с попыткой отвлечь внимание от провалов ВСУ на фронте.

    Комментарии (2)
    24 июня 2026, 15:04 • Новости дня
    Эксперт предложил создать антидроновые войска ПВО

    Военный эксперт Кнутов предложил создать антидроновые войска ПВО

    Эксперт предложил создать антидроновые войска ПВО
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Мобильные огневые группы эффективны и оправдывают себя. Из них необходимо сформировать антидроновые войска противовоздушной обороны. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал военный эксперт Юрий Кнутов. Он также назвал способы защиты бойцов МОГ, на которых противник начал «охоту».

    «Исходя из нынешних условий, защитить мобильные огневые группы (МОГ) можно несколькими способами. Один из них предполагает, что МОГи начнут действовать парами», – считает военный эксперт Юрий Кнутов. Он объясняет, как это могло бы выглядеть: две группы идут на определенном расстоянии друг от друга, и когда одна попадает «в засаду», то вторая приходит на выручку.

    Как уточнил собеседник, такая тактика потребует резкого увеличения числа МОГ. «Альтернативный вариант – создание резервов. Речь о группах, которые постоянно патрулировали участок местности, меняли бы место дислокации, но при этом в состоянии были бы прийти на помощь, условно, одной из трех групп», – добавил аналитик.

    «МОГи эффективны и оправдывают себя. Из них должны быть сформированы антидроновые войска противовоздушной обороны», – подчеркнул Кнутов. Вместе с тем, по мнению эксперта, необходимо создавать единую огневую систему. Противник при поддержке западных корпораций реализует нечто похожее.

    «РЛС обнаруживает дрон, передает координаты, те зенитки, которые находятся на маршруте, открывают огонь. Весь процесс происходит в автоматическом режиме. Да, под контролем человека, но без участия людей в большинстве случаев. Правда, это предполагает высокую плотность зенитных орудий», – заключил спикер.

    Ранее стало известно, ВСУ начали «охоту» на российские мобильные огневые группы (МОГ) в Крыму. Как сообщает автор отраслевого Telegram-канала «Записки ветерана» украинские БПЛА стали все чаще выбирать данные формирования в качестве целей для поражения. Примечательно, что МОГи изначально создавались как средство для борьбы с дронами.

    «У противника уже сформировалась определенная тактика: враг знает, что во время пролета ударных БПЛА к побережью Крыма по ним будут работать МОГи. ВСУ подгоняют БЭК-матку к берегу на дистанцию, недоступную для поражения наших средств, запускают с него дроны и атакуют МОГ, ведущую огонь по пролетающим большим ударным аппаратам», – рассказывает он.

    По его данным, данные формирования также стали приоритетной целью для расчетов ВСУ на трассе Р-280 «Новороссия». В сложившихся условиях, по его оценке, работа МОГ становится не менее важным и в то же время опасным делом, чем непосредственное участие в боевых действиях на линии боевого соприкосновения (ЛБС).

    Комментарии (3)
    23 июня 2026, 18:11 • Новости дня
    Путин: Удары ВСУ по территории России только усилили мотивацию бойцов в зоне СВО

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин заявил, что удары ВСУ по территории России, в том числе по детям, лишь усиливают решимость участников спецоперации продолжать выполнение задач.

    «Я думаю, что вот такие выпады, особенно удары по детям, конечно, не снижают, а только стимулируют наших бойцов на поле боя выполнять те задачи, которые перед ними ставит страна. Потому что они видят и понимают, с кем нам приходится иметь дело», – сказал глава государства, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин объяснил мотивы украинских ударов по гражданской инфраструктуре как попытку раскачать российское общество.

    Путин заявил о ежедневных ударах российских войск по позициям противника на фронте и о противостоянии атакам ВСУ по гражданской инфраструктуре.


    Комментарии (3)
    23 июня 2026, 20:16 • Новости дня
    Путин вручил орден Жукова Президентскому полку ФСО России
    Путин вручил орден Жукова Президентскому полку ФСО России
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин вручил орден Жукова Президентскому полку ФСО России.

    Торжественная церемония награждения состоялась в Георгиевском зале, где Верховный главнокомандующий прикрепил знак отличия к знамени подразделения, передает РИА «Новости».

    Военнослужащие встретили высокую награду, приуроченную к 90-летию подразделения, троекратным ура. Группы воинов-кремлевцев выстроились вдоль стен зала в полевой, церемониальной и парадной формах.

    В ходе ожидания церемонии участники парадной вахты стояли неподвижно. На мероприятии присутствовали руководство ФСО и ветераны службы.

    Ранее командир роты Андрей Ушанов поделился секретами моральной устойчивости кремлевских часовых.

    Комментарии (0)
    23 июня 2026, 19:15 • Новости дня
    Путин заявил, что Киев прервал переговоры по мирному урегулированию конфликта на Украине

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин на совещании с кабинетом министров заявил, что переговоры по мирному урегулированию конфликта на Украине были прерваны Украиной.

    «Переговоры по мирному урегулированию конфликта на Украине были прерваны по инициативе самого киевского режима», – сказал глава государства, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин на совещании с кабмином заявил о стремлении киевского режима ударами по России обеспечить себе преимущество на случай возобновления прерванных переговоров.

    Президент России ранее на встрече с руководителями мировых информационных агентств подчеркнул отсутствие необходимости приостановки боевых действий для начала переговорного процесса по Украине.


    Комментарии (0)
    23 июня 2026, 21:09 • Новости дня
    Суд взыскал с Аллы Пугачевой долги за коммунальные услуги

    Суд обязал Аллу Пугачеву выплатить 17 тыс. рублей за коммуналку

    Суд взыскал с Аллы Пугачевой долги за коммунальные услуги
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Известная певица Алла Пугачева накопила задолженность за тепло и электроэнергию, которую теперь обязана погасить по решению столичной инстанции.

    Инстанция обязала артистку погасить задолженность за услуги ЖКХ на сумму более 17 тыс. рублей, передает РИА «Новости».

    «Московская объединенная энергетическая компания» подала два заявления о взыскании платы за жилую площадь, тепло и электроэнергию. «Заявления ПАО «МОЭК» к Пугачевой Алле Борисовне удовлетворены на суммы 8722 рубля 19 копеек и 8658 рублей девять копеек», – сообщили в инстанции.

    Напомним, исполнительница вместе с детьми переехала в Израиль осенью 2022 года. Осенью 2023 года она ненадолго возвращалась в Россию для записи нескольких песен, после чего вновь уехала за границу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня Московская объединенная энергетическая компания направила иск о взыскании задолженности с певицы.

    В апреле артистка разместила около 120 млн рублей на счетах в российских банках. В прошлом году «Мосэнергосбыт» подал иск к ее супругу Максиму Галкину (признан иноагентом) из-за неоплаченной электроэнергии.

    Комментарии (0)
    Главное
    Эксперт предложил создать антидроновые войска ПВО
    Командующий войсками США в Европе собрался в отставку
    КНДР вооружилась новым эсминцем и начала создание ядерного флота
    Германия отказалась от крупнейшего проекта в истории флота
    Жена Зеленского отменила визит в Польшу на фоне скандала
    SpaceX испытала доставку грузов из космоса на Землю
    Назван главный поставщик водки в Россию

    Рубль слабеет медленно, но верно

    После уникального периода укрепления рубля до 71 за доллар, тренд медленно, но верно меняется. Факторов, которые давят на рубль и заставляют слабеть, теперь стало больше, чем факторов, помогающих рублю укрепляться. Однако резкой девальвации эксперты не ждут. Что будет с рублем летом, осенью и к концу года? Подробности

    Перейти в раздел

    США не смогли выполнить договоренности Анкориджа по Украине

    США не смогли приблизить урегулирование украинского кризиса. Вашингтон оказался «не совсем в состоянии» выполнить договоренности, достигнутые на саммите в Анкоридже, заявил помощник президента России Юрий Ушаков. Россия не ждет, пока страны Запада при участии американцев или без них «созреют» для мира, и будет добиваться своей победы на поле боя. Подробности

    Перейти в раздел

    Защита от ударов дронов становится общей задачей

    России необходимо наращивать защиту тыла от атак БПЛА. Для этого уже есть ключевые технологии и главная задача – сформировать комплексную систему по своевременному обнаружению атак дронов и их более эффективному перехвату. Такой подход, считают эксперты, позволит выполнить поставленную президентом задачу по купированию воздушных угроз для российской инфраструктуры. Подробности

    Перейти в раздел

    Как примирение Китая и Индии поможет России

    Отношения между Индией и Китаем «возвращаются на путь улучшения», заявляют представители этих стран. Как Соединенные Штаты разжигали противоречия между двумя крупнейшими державами Азии, почему это негативно сказывалось на интересах России и какими для нас будут последствия их примирения? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Куба отказалась от социализма

      Кубинский парламент одобрил огромный пакет экономических реформ, меняющий экономическую систему на Острове свободы. Это капитуляция перед США?

    • Кир Стармер все. Что дальше?

      Как и обещал президент США Дональд Трамп, премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о своей отставке. Что это означает для конфликта между Москвой и Лондоном? Изменится ли стратегия по Украине?

    • В США раскрыт заговор вокруг коронавируса

      Глава национальной разведки США Тулси Габбард перед уходом в отставку опубликовала скандальный доклад о происхождении коронавируса. И что же узнал мир о потрясшей его пандемии?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Дарственная на квартиру в 2026 году: новые правила, оформление у нотариуса и стоимость

      Если вы хотите подарить квартиру ребенку, родственнику или другому человеку, важно учитывать действующий порядок оформления сделки. Дарственная на квартиру в 2026 году оформляется через нотариуса, а итоговые расходы могут включать не только госпошлину, но и нотариальные тарифы, регистрацию права и дополнительные платежи. Разбираемся, как оформить дарственную, какие документы понадобятся, сколько стоит процедура, когда возникает налог и в каких случаях вместо дарения выгоднее выбрать завещание или другие варианты передачи недвижимости.

    • Кредитная история: как проверить бесплатно и узнать, есть ли кредиты на ваше имя

      Кредитную историю стоит проверять не только перед оформлением нового займа. Она помогает увидеть все действующие и закрытые кредиты, оценить кредитный рейтинг, обнаружить ошибки в данных и вовремя заметить займы, которые могли оформить мошенники. Получить информацию можно бесплатно и онлайн – через Госуслуги и бюро кредитных историй (БКИ). Разбираемся, где посмотреть кредитную историю, как узнать, есть ли кредиты на ваше имя, и что делать, если вы обнаружили неизвестный долг.

    • Выписка из ЕГРН в 2026 году: как получить онлайн через Госуслуги и МФЦ, цена и кто может заказать

      Выписка из ЕГРН в 2026 году остается одним из главных документов при сделках с недвижимостью. Она может понадобиться при продаже квартиры, оформлении ипотеки, вступлении в наследство, судебных спорах или проверке объекта перед покупкой. Получить выписку можно онлайн через «Госуслуги» или в МФЦ, но правила доступа к данным собственников изменились: часть сведений теперь скрыта для посторонних лиц. Разбираем, какие виды выписок существуют, сколько они стоят в 2026 году и как заказать документ без ошибок.

    Перейти в раздел

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации