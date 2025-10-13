Европейские страны все меньше готовы жертвовать собственными интересами ради абстрактных идей «солидарности» и «единства». Когда речь идет о реальных деньгах, когда избиратели требуют объяснений, куда уходят их налоги, вся эта красивая риторика о европейских ценностях испаряется.0 комментариев
Лавров сообщил о сохранении российских военных баз в Сирии
Сирия выразила интерес к дальнейшему присутствию российских военных баз на своей территории, допуская возможность их перепрофилирования для новых задач в изменившихся условиях, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с журналистами из арабских стран.
По его словам, сирийская сторона заинтересована в сохранении российских военных баз на территории страны, передает ТАСС. Лавров заявил, что Москва полностью полагается на заинтересованность Сирийской Арабской Республики в этом вопросе.
По словам Лаврова, сирийские власти поддерживают сохранение российских военных объектов, а в новых условиях базы могут получить дополнительные функции. «Понятно, что в новых условиях эти базы могут играть уже другую роль, не просто как военный форпост», – отметил министр.
Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Сирия заинтересована в сохранении присутствия России на своей территории. Начальник Генштаба вооруженных сил Сирии прибыл в Москву во главе делегации министерства обороны Сирии.