Иностранцы высоко оценили новую форму паралимпийцев России

Иностранцы просили подарить им новую форму паралимпийцев России

Tекст: Тимур Шайдуллин

Глава Паралимпийского комитета России Павел Рожков сообщил РИА «Новости», что российская форма на Играх в Италии привлекла внимание иностранных спортсменов. По словам Рожкова, зарубежные участники подходили к делегации и просили подарить или обменять комплекты формы после завершения соревнований.

«Фантастическая, яркая форма. Вчера посмотрел на другие команды – у нас самая красивая. Дизайнерам Bosco удалось подготовить фартовую, успешную форму. Уже подходили, предлагали меняться – когда закончатся игры, подарите, продайте. Но, конечно, никому не отдам», – отметил Рожков.

Рожков также подчеркнул, что бронзовая медаль, завоеванная горнолыжницей Варварой Ворончихиной, стала значимым достижением для сборной России и поддержала моральный дух команды. Он добавил, что победа Ворончихиной особенно важна после длительного перерыва участия российских спортсменов с национальными символами на Паралимпиаде.

Глава ПКР отметил, что министр спорта уже лично поздравил спортсменку с медалью, а соревнования смотрят в прямом эфире благодаря выходному дню в России. Рожков подчеркнул, что выступление под флагом и гимном страны придает уверенности, но одновременно увеличивает ответственность и эмоциональное напряжение.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу российская горнолыжница Варвара Ворончихина завоевала бронзовую медаль в скоростном спуске на Паралимпийских играх в Италии.

Накануне российские спортсмены приняли участие в церемонии открытия Паралимпийских игр под государственным флагом впервые с 2014 года. А региональная общественная организация «ЖИТЬ» запустила всероссийский флешмоб #Вотличнойформе в поддержку российских паралимпийцев.



