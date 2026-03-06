Посол Ирана заявил о готовности к наземной операции США

Посол Ирана в РФ заявил о готовности встретить наземную операцию США

Tекст: Тимур Шайдуллин

Иран не боится возможной наземной операции США и даже приветствует такую возможность, заявил посол исламской республики в России Казем Джалали в интервью «Вестям», комментируя сообщения о готовящемся военном наступлении. Он отметил, что иранский народ будет сопротивляться, а у страны достаточно сил, чтобы дать отпор на своей территории.

«Что касается наземной операции, мы приветствуем наземную операцию. Пусть подходят к нашим границам, потому что там мы сможем всех их убить. Сейчас они наносят удары издалека, с воздуха», – заявил Джалали. Он добавил, что власти Ирана не испытывают страха перед угрозой и готовы встретить противника на границе.

Дипломат уточнил, что Иран уже начал консультации с дружественными государствами после атак США и Израиля. По его словам, страна в первую очередь рассчитывает на поддержку собственного народа, но при необходимости не исключает обращения за помощью к союзникам. Джалали подчеркнул, что консультации с партнерами уже ведутся, и если ситуация потребует, Тегеран продолжит диалог.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в пятницу президент Ирана Масуд Пезешкиан объявил о начале посредничества со стороны ряда стран и подчеркнул готовность Тегерана к миру и защите интересов. Кроме того, власти Ирана заявили, что действия страны против США и Израиля являются вынужденными и оборонительными.

До этого глава МИД Ирана Аббас Аракчи также заверил о полной готовности Ирана к ведению сухопутных боевых действий.