Песков сообщил о стремлении Путина снизить напряженность на Ближнем Востоке
Президент России Владимир Путин ведет активные переговоры с лидерами ближневосточных стран, стремясь снизить напряженность после обострения ситуации в регионе, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Президент России Владимир Путин продолжает прилагать максимум усилий для деэскалации ситуации на Ближнем Востоке, передает ТАСС.
Песков отметил, что в ходе серии телефонных разговоров Путин обсуждал ситуацию вокруг Ирана и выражал глубокую озабоченность в связи с ударами по иранской инфраструктуре.
«Путин, безусловно, будет прикладывать и прикладывает все усилия для того, чтобы способствовать хотя бы незначительной разрядке напряженности», – сказал он.
Он подчеркнул, что вчера президент обсуждал с собеседниками вопросы, связанные с ударами по инфраструктуре в Иране, и намерен передать иранскому руководству глубокую озабоченность по этому поводу, используя возможности открытого диалога между Москвой и Тегераном.
Накануне Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд выразили обеспокоенность риском расширения конфликта на Ближнем Востоке.
Также Путин и король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа обсудили эскалацию ситуации вокруг Ирана после действий США и Израиля, которая может привести к масштабной войне.
Кроме того, президент провел телефонный разговор с эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тани о последствиях действий США и Израиля против Ирана, приведших к тяжелому кризису на Ближнем Востоке.