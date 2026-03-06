План нового министра обороны Украины по убийству 50000 российских солдат в месяц – идея не только бредовая, но и полезная для нас: таким образом украинская армия нанесет ущерб себе, а не Армии России.0 комментариев
Иран назвал потопленный подлодкой США фрегат «безоружным судном»
Иранский фрегат, который был атакован у берегов Шри-Ланки подлодкой ВМС США, не имел на борту вооружения, заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде.
По словам Хатибзаде, иранский корабль находился в данном регионе по приглашению индийской стороны. Он подчеркнул, что «это нападение со стороны США очень прискорбно, они атаковали безоружное судно», передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, иранский фрегат IRIS Dena был атакован американской подлодкой. В районе крушения у берегов Шри-Ланки нашли тела 80 погибших.
Накануне власти Ирана сообщили, что более 100 моряков погибли в результате потопления фрегата IRIS Dena у берегов Шри-Ланки после удара американской подводной лодки.
Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи пообещал неминуемое возмездие Вашингтону за потопление корабля. А военный эксперт Алексей Дандыкин заявил газете ВЗГЛЯД, что США нечем гордиться в торпедировании иранского фрегата.