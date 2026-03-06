Орбан объявил о прекращении транзита на Украину дизельного топлива

Tекст: Дарья Григоренко

Орбан подчеркнул, что поставки бензина на Украину уже прекращены, в дальнейшем также не будет поставляться дизельное топливо. Однако Венгрия продолжит поставлять электроэнергию, передает РИА «Новости».

«Мы прекратили поставки бензина на Украину, не будем поставлять и дизельное топливо, но будем продолжать поставлять электроэнергию, а также приостановим важные для Украины поставки через Венгрию, пока Украина не согласится поставлять нефть», – заявил Орбан в эфире радио Kossuth.

Орбан также отметил, что обвиняет Зеленского в шантаже и угрозах с целью сместить правительство Венгрии. Он подчеркнул, что не поддастся давлению и всегда будет защищать интересы своей страны.

Накануне Владимир Зеленский заявил, что против ремонта нефтепровода «Дружба», поскольку это поможет премьеру Венгрии Виктору Орбану успешно провести выборы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Венгрия усилила защиту энергетических объектов, создала специальную комиссию, настаивая на инспекции трубопровода «Дружба» на Украине.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Венгрия и Словакия сталкиваются с шантажом со стороны украинских властей как покупатели российской нефти.

Венгрия и Россия рассматривают вариант доставки нефти и газа морским путем в случае перебоев в работе трубопровода «Дружба», сообщил в среду министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после встречи с президентом России Владимиром Путиным.