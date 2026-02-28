Зеленский объяснил отсутствие выборов на Украине их неважностью для украинцев

Tекст: Денис Тельманов

Владимир Зеленский прокомментировал отмену президентских выборов в стране в интервью телеканалу Sky News, передает РИА «Новости».

Он задал риторический вопрос: «Почему выборы на Украине настолько важны для русских, американцев и не важны для украинцев?»

Такое заявление последовало на фоне критики со стороны иностранных лидеров, в частности бывшего президента США Дональда Трампа, который называл Зеленского «диктатором без выборов» и отмечал резкое падение его рейтинга.

Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года, однако выборы отменили из-за военного положения и мобилизации.

Сам Зеленский ранее говорил, что проводить выборы в нынешних условиях «несвоевременно». В феврале 2026 года он впервые допустил возможность одновременного проведения президентских выборов и референдума, однако больше к этой теме не возвращался.

Как писала газета ВЗГЛЯД, подготовка к президентским и парламентским выборам на Украине активизировалась, несмотря на военное положение.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас выразила мнение, что организация выборов в стране невозможна из-за продолжающейся спецоперации и внешней угрозы.

Зеленский опроверг сообщения о планах объявить дату проведения выборов на Украине 24 февраля.