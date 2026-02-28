Кого можно считать украинцем и кто решает это в рамках своих полномочий? Казалось бы, на этот вопрос есть несколько простых ответов, но любой из них оказывается глупым.29 комментариев
Зеленский объяснил отсутствие выборов на Украине их неважностью для украинцев
Украинский лидер отметил, что вопрос выборов больше волнует иностранцев, чем граждан страны, комментируя отмену президентских выборов.
Владимир Зеленский прокомментировал отмену президентских выборов в стране в интервью телеканалу Sky News, передает РИА «Новости».
Он задал риторический вопрос: «Почему выборы на Украине настолько важны для русских, американцев и не важны для украинцев?»
Такое заявление последовало на фоне критики со стороны иностранных лидеров, в частности бывшего президента США Дональда Трампа, который называл Зеленского «диктатором без выборов» и отмечал резкое падение его рейтинга.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года, однако выборы отменили из-за военного положения и мобилизации.
Сам Зеленский ранее говорил, что проводить выборы в нынешних условиях «несвоевременно». В феврале 2026 года он впервые допустил возможность одновременного проведения президентских выборов и референдума, однако больше к этой теме не возвращался.
Как писала газета ВЗГЛЯД, подготовка к президентским и парламентским выборам на Украине активизировалась, несмотря на военное положение.
Глава европейской дипломатии Кая Каллас выразила мнение, что организация выборов в стране невозможна из-за продолжающейся спецоперации и внешней угрозы.
Зеленский опроверг сообщения о планах объявить дату проведения выборов на Украине 24 февраля.