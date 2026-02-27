Кого можно считать украинцем и кто решает это в рамках своих полномочий? Казалось бы, на этот вопрос есть несколько простых ответов, но любой из них оказывается глупым.25 комментариев
Число пострадавших при взрыве в жилом доме в Москве выросло до двух человек
При взрыве баллона в доме в Москве пострадали два человека
В жилом доме на юго-западе Москвы произошёл взрыв газового баллона для натяжных потолков, в результате чего пострадали два человека и оба госпитализированы, сообщили в оперативных службах.
Число пострадавших в результате взрыва газового баллона в квартире на юго-западе Москвы увеличилось до двух, передает ТАСС.
Оба пострадавших были госпитализированы в медицинское учреждение. Газовый баллон применялся для установки натяжных потолков в квартире жилого дома. Один из раненых – мужчина, занимавшийся ремонтом в квартире, получил травму головы. Причины происшествия выясняются, состояние пострадавших уточняется.
Ранее в доме на юго-западе Москвы произошел взрыв.