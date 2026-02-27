Число пострадавших при взрыве в жилом доме в Москве выросло до двух человек

Полиция задержала девять человек после драки в московском ТЦ

Tекст: Валерия Городецкая

Как сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России, инцидент произошел в первой половине дня, передает ТАСС. «Прибывшие на место сотрудники полиции задержали и доставили в территориальный орган девять человек. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о привлечении задержанных к ответственности», – заявили в ведомстве.

По данным источника агентства в правоохранительных органах, конфликт вспыхнул между охраной торгового центра и посетителями. Причиной драки стал бытовой конфликт.

В октябре в жилом комплексе «Прокшино» на территории Коммунарки произошла массовая драка с участием около 20 человек, часть из которых использовали палки и лопаты.

В январе в Москве произошел конфликт со стрельбой.