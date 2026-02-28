Минздрав США оценил число наркозависимых американцев в 48 млн человек

Минздрав США заявил, что 15% американцев являются наркоманами

Tекст: Денис Тельманов

Глава Минздрава США Роберт Кеннеди-младший сообщил, что в стране насчитывается 48 млн человек, страдающих от опиоидной зависимости, передает РИА «Новости». По словам Кеннеди, эта цифра составляет почти 15% населения США.

Статистическая служба США ранее сообщала, что общая численность населения страны составляет около 342 млн 360 тыс. человек. Таким образом, данные, приведенные министром, указывают на масштабную проблему наркозависимости среди американцев.

В ходе интервью Кеннеди подчеркнул, что речь идет именно о зависимости от опиоидных препаратов, которая остается одной из самых острых социальных и медицинских проблем в стране.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Британской Колумбии решили завершить эксперимент по декриминализации хранения до 2,5 грамма тяжелых наркотиков.

Глава Минздрава региона Джози Осборн заявила, что пилотный проект не принес ожидаемых результатов. Вице-президент США Джей Ди Вэнс обратился к американцам, употребляющим кокаин, с извинениями и призывом пройти лечение.

Президент США занимает жесткую позицию по вопросу борьбы с распространением наркотиков.