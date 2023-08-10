Волож заявил об «окончании истории» с «Яндексом»

Сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож заявил об «окончании истории» с компанией

Tекст: Елизавета Шишкова

Бизнесмен уехал в Израиль в 2014 году. С февраля 2022 года Волож, по его словам, сосредоточился на поддержке российских специалистов, начавших «новую жизнь» за рубежом, передает ТАСС.

Волож заявил, что это было «непростой задачей, которая потребовала много усилий, внимания и осторожности».

При этом бизнесмен подтвердил, что его «история с «Яндексом» закончена» с февраля 2022 года. Он также высказался против СВО.

Между тем в «Яндексе» отказались комментировать заявления Воложа, который покинул компанию в прошлом году.

В СМИ ранее обратили внимание на самопрезентацию Воложа на его сайте, где он называет себя технологическим предпринимателем из Израиля, родившимся в Казахстане. Россия при этом не упоминается в качестве поля его деятельности, кроме упоминания об участии в создании российского ИТ-дистрибьютора CompTek.

Напомним, Волож попал под санкции Евросоюза, после этого бизнесмен покинул совет директоров и пост гендиректора группы «Яндекс».