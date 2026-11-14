В том виде, в каком заявлена переговорная группа Европы по Украине, она может выполнять только одну функцию: создание хаотического антуража во время переговоров и выхолащивание любых попыток остальных участников добиться практического результата.5 комментариев
В Кременчуге Полтавской области произошли взрывы
Украинский телеканал ICTV сообщил о взрывах в городе Кременчуге Полтавской области, произошедших на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги.
Взрывы прогремели в субботу в Кременчуге Полтавской области Украины. По данным министерства цифровой трансформации Украины, в Полтавской области звучит сигнал воздушной тревоги, передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу серия взрывов произошла в городе Кременчуге Полтавской области, а также в Харьковской и Одесской областях. В тот же день взрыв на фоне воздушной тревоги произошел в Павлограде Днепропетровской области. Тогда сообщалось о взрыве в Златополе Харьковской области.