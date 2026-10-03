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    Приписываемое Нетаньяху злодеяние шокирует даже Израиль
    На учениях «Центр-2026» применили новейший ракетный комплекс «Изделие 347»
    Западные страны начали подготовку к переносу посольств из Киева
    Пилотов Flydubai приняли за русского и украинца из-за неудачной шутки в чате
    Путин назвал главную цель учений «Центр-2026»
    Путину продемонстрировали безэкипажные танки на базе Т-72
    Десантники впервые сбросили роботов с парашютами на учениях «Центр-2026»
    Мордвичев доложил Путину о выработанной в войсках тактике применения роботов
    ВС России поразили дата-центр RX-Name ВСУ в Николаеве
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Главные угрозы современности требуют сложных решений

    Задачи, которые должна решать Россия в экономике и вопросах развития общества, не являются уникальными. Ими в той или иной мере озабочен весь мир. Это одновременно хорошая и плохая новость.

    0 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Греческая «реконкиста» опирается на Израиль

    Перспектива войны с Турцией не является жупелом для греческого общества. Напротив – за несколько столетий надежда на реванш и освобождение Константинополя, подкрепленная многочисленными предсказаниями почитаемых святых, закрепилась в греческом национальном сознании как «Великая идея».

    4 комментария
    Алексей Вагин Алексей Вагин Почему Европе больше всех надо

    Поведение европейского правящего класса не укладывается в логику сурового геополитического реализма, и это плохо. Если бы в Европе у власти были хитрые дельцы, умело прячущие собственные хищнические цели под маской борьбы за справедливость, с ними было бы легче договориться.

    11 комментариев
    3 октября 2026, 06:06 • Новости дня

    Марочко сообщил о последствиях для ВСУ ударов ВС России по мостам

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские удары по мостам через Днепр грозят лишить украинскую армию поставок западного вооружения и техники, существенно усложнив логистику, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Удары российских войск по мостам через Днепр могут оставить командование ВСУ без западных поставок. На уходящей неделе Вооруженные силы России впервые начали наносить удары по крупным мостам через реку Днепр, отметил эксперт.

    «По гуманитарным соображениям наше командование не наносило таких ударов. Сейчас же эти удары существенно усложнят переброску вооружения, военной техники, которая поступает особенно с западной части Украины и через границу с Польшей», – сказал он ТАСС.

    Марочко добавил, что в ближайшее время последствия этих ударов отразятся на линии фронта. По его словам, это серьезная угроза для украинских сил, теряющих основные пути снабжения западным оружием.

    Минобороны 2 октября сообщило о поражении автожелезнодорожного моста через Днепр в Киеве. Через эту переправу осуществлялись поставки военных грузов для украинской группировки в Донбассе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новые «Герани» начали «резать» стратегический мост через Днепр. Российские войска атаковали Южный мост в Киеве. Эксперт Кнутов объяснил «срезание» вантов Южного моста в Киеве беспилотниками.

    2 октября 2026, 19:27 • Новости дня
    На учениях «Центр-2026» применили новейший ракетный комплекс «Изделие 347»
    На учениях «Центр-2026» применили новейший ракетный комплекс «Изделие 347»
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ходе стратегических командно-штабных учений «Центр-2026» российские военные применили новейший наземный ракетный комплекс «Изделие 347» для уничтожения артиллерии условного противника, сообщило Министерство обороны.

    Во время основного этапа учений на полигоне «Чебаркульский» был задействован комплекс с легкой многоцелевой управляемой ракетой для поражения целей, выявленных воздушной разведкой, пишет РИА «Новости».

    «Основной особенностью комплекса является возможность наведения ракеты в цель оператором на конечном участке траектории», – подчеркнули в ведомстве.

    Комплекс «Изделие 347» предназначен для высокоточного поражения движущихся и неподвижных объектов на расстоянии до 20 км.

    Всего в учениях на полигоне «Чебаркульский» участвуют более 6 тыс. военнослужащих, в том числе контингенты стран ОДКБ. Также задействованы свыше 600 единиц техники, включая 55 самолетов и вертолетов, а также более 500 беспилотников и 50 роботизированных систем.

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    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу десантники впервые сбросили роботов с парашютами на учениях «Центр-2026».

    В тот же день президент Владимир Путин посетил эти командно-штабные учения в Челябинской области.

    В четверг войска ОДКБ на Урале отработали штурм захваченного города.

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    2 октября 2026, 19:53 • Новости дня
    Западные страны начали подготовку к переносу посольств из Киева

    The Guardian: Страны Запада готовят планы переноса посольств из Киева во Львов

    Западные страны начали подготовку к переносу посольств из Киева
    @ REUTERS/Vladyslav Sodel

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Страны Запада в частном порядке составляют запасные планы по переносу своих посольств из Киева во Львов или на восток Польши, сообщили дипломатические источники европейских СМИ.

    Западные государства негласно готовятся к возможному переносу дипломатических представительств из украинской столицы во Львов или Польшу, пишет The Guardian. При этом официально западные дипломаты заявляют о намерении остаться в Киеве, чтобы избежать впечатления, будто союзники оставляют Украину без поддержки.

    «Однако в частном порядке составляются запасные планы по переносу посольств во Львов или на восток Польши», – отмечает британское издание. «Ситуация, очевидно, быстро ухудшается», – цитирует дипломатов Запада британская пресса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае глава европейской дипломатии Кая Каллас сообщила об уходе посольства США из Киева. В том же месяце МИД Украины опроверг эвакуацию американского посольства из украинской столицы.

    Тогда зампред Совбеза России Дмитрий Медведев связал отказ ЕС эвакуировать посольства из Киева с наличием «лишних дипломатов».

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    2 октября 2026, 19:30 • Видео
    США потеряли 20% генералов. Но как?

    Министр войны США Пит Хегсет заявил, что очистил армию от «толстых, трансгендеров, чуваков с бородой, отморозков, слабаков и радикалов». Но при этом под сокращение попали 20% генералов и адмиралов. Что происходит на самом деле?

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    2 октября 2026, 21:57 • Новости дня
    Сотрудники ТЦК на Украине попытались мобилизовать британского блогера
    Сотрудники ТЦК на Украине попытались мобилизовать британского блогера
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Британского блогера-миллионника Сэма Пеппера попытались задержать сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине) во время его поездки по Украине, об этом свидетельствует стрим британца.

    Пеппер ехал по трассе на электрическом моноколесе, транслируя поездку в прямом эфире, когда его остановил белый микроавтобус, передает РИА «Новости». Представители ТЦК подошли к блогеру, однако, услышав английскую речь и поняв, что он не говорит по-украински, передумали проверять у него документы.

    Британец не понял происходящего и предложил сотрудникам военкомата поехать с ним до следующего населенного пункта, но они отказались.

    Сэм Пеппер – бывший участник реалити-шоу Big Brother, известный пранками на YouTube. Свое путешествие по Украине он начал в Литве и планирует завершить во Львове.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник сотрудники украинского военкомата мобилизовали клирика УПЦ в день рождения.

    На прошлой неделе сотрудники ТЦК в Кременчуге выкрали протодиакона УПЦ.

    В прошлом месяце сотрудников ТЦК на западе Украины обвинили в завышении показателей мобилизации.

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    2 октября 2026, 20:25 • Новости дня
    Путину продемонстрировали безэкипажные танки на базе Т-72
    Путину продемонстрировали безэкипажные танки на базе Т-72
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    На полигоне Чебаркульский в Челябинской области президенту Владимиру Путину показали боевые безэкипажные машины, созданные на базе шасси танка Т-72 Б3М.

    Верховный главнокомандующий наблюдал за действиями войск во время активной фазы стратегических командно-штабных учений «Центр-2026», передает ТАСС. Продемонстрированные танки оснащены двумя типами боевых модулей: типа танк и типа боевая машина поддержки танков (БМПТ).

    Безэкипажные машины с необитаемыми боевыми отделениями были задействованы на основном этапе учений для огневой поддержки штурмующих подразделений.

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    Какие функции должен выполнять ИИ в системах вооружений?
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    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Владимир Путин заявил о применении опыта спецоперации на учениях «Центр-2026».

    Министр обороны Андрей Белоусов доложил президенту об участии 60 государств в этих маневрах.

    Минобороны сообщило о применении новейшего оружия на учениях.

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    3 октября 2026, 00:12 • Новости дня
    СК возбудил дело после смертельного нападения заключенного на конвой

    СК возбудил дело по трем статьям после нападения заключенного

    Tекст: Катерина Туманова

    В Кабардино-Балкарии заключенный напал на конвоиров в поезде, убив одного сотрудника ФСИН и ранив еще троих, после чего был ликвидирован, следственные органы по факту произошедшего возбудили уголовное дело.

    В Кабардино-Балкарии заключенный напал на конвоиров в поезде Владикавказ – Адлер, убив одного сотрудника ФСИН и ранив еще троих, после чего был ликвидирован, сообщили в Следственном комитете России.

    «Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 226 УК РФ (хищение огнестрельного оружия), ч. 3 ст. 321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, совершенная с применением насилия, опасного для жизни и здоровья) и ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов)», – сказано в Max-канале ведомства.

    Следователи представили предварительную картину произошедшего, согласно которой один из арестантов напал на сотрудников ФСИН, завладел огнестрельным оружием и открыл стрельбу. В результате один конвоир погиб на месте, еще трое получили ранения различной степени тяжести.

    Нападавший был ликвидирован ответным огнем правоохранителей. В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты, устанавливаются обстоятельства случившегося.

    Вечером пятницы стало известно, что при нападении заключенного в Кабардино-Балкарии погиб сотрудник ФСИН.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре 2025 года неизвестные напали на конвой ФСИН в Казани и освободили заключенного.

    В апреле 2026 года в Подмосковье мужчина напал на конвоиров в суде.

    В июле следствие потребовало арестовать напавших на инспектора ДПС в Москве.

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    2 октября 2026, 21:20 • Новости дня
    Песков заявил об открытости России к диалогу по безопасности в Черном море

    Песков: Россия открыта к диалогу по безопасности в Черном море

    Песков заявил об открытости России к диалогу по безопасности в Черном море
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва открыта для диалога по обеспечению безопасности в Черном море для всех стран, однако конкретных переговоров по двусторонним соглашениям пока не ведется.

    Россия готова к диалогу по обеспечению безопасности в Черном море для всех государств, однако предметные переговоры по двусторонним соглашениям сейчас не идут, заявил Песков, передает РИА «Новости».

    «Смотря какие, мы открыты для диалога, для всех стран, но каких-либо здесь конкретных разговоров пока не ведется», – сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о возможных договоренностях с Индией, Египтом и Турцией.

    Говоря о том, поступали ли Москве предложения от других государств, Песков напомнил, что эта тема обсуждалась в четверг на заседании дискуссионного клуба «Валдай», где президент дал исчерпывающий ответ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Песков напомнил об открытости России к переговорам.

    Во вторник Турция допустила обсуждение безопасности судоходства в Черном море.

    Ранее представитель Кремля подтвердил инициативу Анкары о прекращении ударов в акватории.

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    3 октября 2026, 03:57 • Новости дня
    Тихоокеанское командование США назвало пуск ракеты КНДР безопасным

    Tекст: Катерина Туманова

    Пуск Северной Кореей баллистической ракеты не представляет угрозы для США и союзников, сказано в заявлении Тихоокеанского командования Вооруженных сил (ВС) США.

    «Третьего октября 2026 года Корейская Народно-Демократическая Республика произвела пуск одной баллистической ракеты. Нам известно об этом пуске; мы поддерживаем тесные консультации с нашими союзниками и партнерами. Согласно имеющимся на данный момент оценкам, этот инцидент не представляет непосредственной угрозы для персонала или территории США, а также для наших союзников», – сказано в заявлении Тихоокеанского командования.

    Американские военные добавили, что США привержены обеспечению обороны собственной территории и защите своих союзников в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Reuters сообщило, что в Сеуле и Токио запущенную КНДР ракету назвали баллистической. Ранее Yonhap сообщило, что КНДР выпустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря. До этого северокорейские военные произвели пуск ракеты в сторону Японского моря 12 сентября.



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    2 октября 2026, 23:15 • Новости дня
    Отец хоккеиста НХЛ Кузьменко погиб после борьбы с медведем в тайге

    Отец хоккеиста НХЛ Кузьменко погиб после нападения медведя

    Tекст: Катерина Туманова

    Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» Андрей Кузьменко поделился подробностями гибели своего отца Александра, который более часа боролся в воде с напавшим на него медведем.

    Отец нападающего клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз» Андрея Кузьменко Александр погиб после нападения медведя в тувинской тайге, передает РИА «Новости».

    Трагедия произошла 22 сентября, когда 62-летний мужчина находился на рыбалке с друзьями.

    «Хочу рассказать обо всем один раз. Мой отец отправился с друзьями на рыбалку. Он стоял в воде, когда сзади на него напал медведь. Отец боролся с медведем в воде целый час и десять минут и все равно выжил, в течение двух дней он перенес тяжелейший шок», – сообщил хоккеист.

    Пострадавший получил тяжелые травмы лица. Санавиация доставила его в республиканскую больницу, где он впоследствии скончался. Похороны Александра Кузьменко прошли 28 сентября.

    Форвард «Питтсбург Пингвинз» вернулся к тренировкам в США после поездки в Москву. Он сменил свой игровой номер с 10-го на 62-й в память об отце. Андрей Кузьменко отметил, что рад вернуться к работе и очень соскучился по хоккею.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет завел уголовное дело после гибели московского тренера от нападения медведя в Туве. Охотники через несколько дней застрелили растерзавшего московского тренера в Туве медведя.

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    2 октября 2026, 19:31 • Новости дня
    Путину показали реактивные дроны «Герань-4» и «Герань-5»
    Путину показали реактивные дроны «Герань-4» и «Герань-5»
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин в ходе посещения полигона Чебаркульский ознакомился с выставкой новейших образцов вооружения, включая беспилотные аппараты «Герань-4» и «Герань-5» с реактивными двигателями.

    Глава государства осмотрел новейшие образцы вооружения, военной и специальной техники. Особое внимание было уделено беспилотным летательным аппаратам «Герань-4» и «Герань-5», оснащенным реактивными двигателями, передает РИА «Новости».

    Помимо ударных аппаратов, на выставочных стендах также были представлены современные дроны-перехватчики и передовые системы радиоэлектронной борьбы.

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    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе президент заявил о неспособности Киева противостоять российским «Гераням».

    В прошлом месяце беспилотники уничтожили радиолокационные станции и командный пункт ВСУ.

    Летом Минобороны сообщило об уничтожении «гнезда «Фламинго» с помощью этих аппаратов.

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    2 октября 2026, 22:28 • Новости дня
    Фонд США и Украины заключил первую сделку по добыче критически важных минералов

    Reuters: Фонд США и Украины заключил первую сделку по добыче минералов

    Tекст: Вера Басилая

    Совместный американо-украинский инвестиционный фонд восстановления заключил первую сделку по добыче критически важных минералов на Украине, сообщает Reuters.

    Представитель Американской корпорации по финансированию международного развития (DFC) Конор Коулман сообщил Reuters, что сделка заключена в рамках соглашения об украинских природных ресурсах, передает РИА «Новости».

    «Совместный американо-украинский инвестиционный фонд восстановления заключил свою первую сделку в сфере критически важных минералов», – заявил Коулман.

    По его словам, общая стоимость проектов фонда может достичь 70 млн долларов. Около 30 млн долларов планируется вложить в совместную инвестиционную платформу с украинской BGV Group, которая на первом этапе займется разработкой месторождений редкоземельных металлов, урана, бериллия и циркония на Украине.

    Соглашение между США и Украиной о природных ресурсах было заключено 30 апреля 2025 года. Документ дает США приоритетное право на покупку добытой на Украине продукции и предусматривает создание инвестфонда с распределением управления и взносов в соотношении 50 на 50.

    В феврале США объявили о создании стратегического резерва критических минералов. В начале года Венесуэла обвинила США в попытках захватить нефть и минералы.

    В прошлом году в США призвали прекратить конфликт на Украине ради сделки с Россией по минералам.

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    2 октября 2026, 21:30 • Новости дня
    Риттер прошел по первому в России маршруту памяти жертв геноцида народов СССР

    Tекст: Валерия Городецкая

    Экс-аналитик разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер прошел по маршруту исторической памяти в Калининградской области, посвященному жертвам геноцида советского народа, сообщил Национальный центр исторической памяти при президенте России.

    Риттер посетил маршрут, посвященный жертвам геноцида советского народа, совершенного нацистами на территории бывшей Восточной Пруссии. Поездка состоялась в преддверии 80-й годовщины окончания Нюрнбергского процесса, сообщил центр в Telegram-канале.

    Маршрут создан в рамках реализации федерального закона об увековечении памяти жертв геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны. В сентябре с ним первыми познакомились российские и иностранные журналисты. Пресс-тур организовали Национальный центр исторической памяти при президенте России и правительство Калининградской области при содействии МИД и компании «Мик-Авиа».

    В Калининграде Риттер посетил офис центра, где эксперт Александр Щеглов представил ему выставку «Спасенная Европа». Экспозиция посвящена освободительной миссии Красной армии и вкладу советского народа в победу над нацизмом в Европе.

    Особое внимание уделили одноименному парку исторических миниатюр. На территории, оформленной в виде карты Восточной Европы, размещены уменьшенные копии снесенных в европейских странах памятников советским солдатам и генералам.

    Риттер высоко оценил работу центра и содержание экспозиции. По его словам, выставка и парк передают историческую правду и ценности, имеющие фундаментальное значение для всего цивилизованного мира.

    Американский эксперт намерен подготовить серию репортажей для мировой аудитории о масштабах нацистского геноцида советского народа и потерях, ценой которых удалось остановить нацизм.

    На территории бывшей Восточной Пруссии действовало не менее 56 специализированных лагерей. Через один из них, «Шталаг-1А-Штаблак», прошли свыше 90 тыс. военнопленных. Здесь же появились «биржи труда», на которых угнанных жителей СССР продавали в рабство за 15 марок.

    1 декабря 2023 года Калининградский областной суд признал преступления нацистов и их пособников в Восточной Пруссии геноцидом советского народа. Согласно решению суда, незаконно угнаны не менее 672 623 мирных граждан и военнопленных. Из них не менее 114 485 человек были убиты, свыше 211 624 отправлены на принудительные работы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг главы МИД стран ОДКБ призвали признать геноцидом истребление советского народа.

    В прошлом году Национальный центр исторической памяти получил артефакты геноцида советского народа.

    В августе 2025 года Скотт Риттер заявил о попытках стереть русскую идентичность на Украине.

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    2 октября 2026, 23:23 • Новости дня
    При нападении заключенного в Кабардино-Балкарии погиб сотрудник ФСИН

    Tекст: Катерина Туманова

    В результате нападения заключенного на конвоиров в Кабардино-Балкарии погиб один сотрудник Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), еще трое получили ранения разной степени тяжести, сообщили правоохранители.

    Во время нападения осужденного на сотрудников ФСИН в поезде в Кабардино-Балкарии обычные пассажиры не пострадали, передает РИА «Новости». Инцидент произошел ранее, однако точные детали происшествия стали известны только сейчас.

    «Во время нападения гражданские лица не пострадали», – сообщил собеседник агентства в правоохранительных органах.

    В результате действий преступника один сотрудник службы исполнения наказаний погиб, еще трое получили ранения.

    Источник также опроверг распространяемую в СМИ и Telegram-каналах информацию о масштабном бунте заключенных в поезде Владикавказ – Адлер.

    «Информация о бунте осужденных в поезде в Кабардино-Балкарии не соответствует действительности», – заверил источник.

    Об этом же сообщил источник ТАСС, добавив, что напавших на сотрудников ФСИН заключенный ликвидирован.

    «Заключенный ликвидирован при попытке к бегству, информация о бунте не соответствует действительности», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре 2025 года неизвестные напали на конвой ФСИН в Казани и освободили заключенного.

    В апреле 2026 года в Подмосковье мужчина напал на конвоиров в суде.

    В июле следствие потребовало арестовать напавших на инспектора ДПС в Москве.

    Комментарии (0)
    2 октября 2026, 20:40 • Новости дня
    Спикер парламента Молдавии допустил высылку посла России

    Спикер парламента Молдавии Гросу допустил высылку посла России Озерова

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Спикер парламента Молдавии и лидер правящей партии «Действие и солидарность» Игорь Гросу допустил возможность высылки посла России Олега Озерова.

    Отвечая на вопрос о вероятности высылки дипломата на фоне частых вызовов в МИД, Гросу сказал: «Все возможно», передает РИА «Новости». Спикер парламента добавил, что в будущем внешнеполитическое ведомство Молдавии может перейти от вручения нот протеста к «дополнительным мерам», не пояснив, о чем конкретно идет речь.

    При этом ранее министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой неоднократно заявлял, что Кишинев не рассматривает возможность высылки российского посла, так как этот шаг означал бы разрыв дипломатических отношений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг МИД Молдавии вручил ноту протеста послу России из-за падения беспилотников.

    Ранее посол Озеров рассказал, в чьих интересах вооружают республику.

    В июне дипломат заявил об использовании ВСУ аэродрома в Молдавии.

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    2 октября 2026, 22:33 • Новости дня
    Мирошник высмеял показную озабоченность Запада ситуацией в Алешках

    В МИД высмеяли показную озабоченность Запада ситуацией в Алешках

    Tекст: Катерина Туманова

    Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник высмеял западных дипломатов за показную озабоченность ситуацией в херсонских Алешках, тогда как они даже не представляют, где расположен этот населенный пункт.

    Представители западных стран, заявляющие об обеспокоенности положением дел в Алешках Херсонской области, на самом деле даже не знают, где расположен этот город, отметил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник после участия в Женеве в 63-й сессии Совета по правам человека ООН, передает РИА «Новости».

    «Сегодня буквально несколько стран продолжали не упоминать, а пробалтывать или прожевывать свою «обеспокоенность ситуацией в Алешках»… Здесь мы начинаем понимать, что эти страны, которые выстроились или которых выстроили в очередь, понятия не имеют, где Алешки находится, что в Алешках находится», – сказал посол в эфире программы «Соловьев LIVE».

    Дипломат отметил, что попытки представителей Киева поднять тему Алешек являются частью пропагандистской кампании, организованной при поддержке Запада.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российские военные предпринимают все возможные усилия для решения проблемы поставок продовольствия и медикаментов в Алешки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал о сложившейся гуманитарной обстановке в Алешках. Глава Алешек опроверг заявления Киева о сбросе гуманитарной помощи с БПЛА. Захарова обвинила Украину в создании «Бучи 2.0» из ситуации в Алешках.

    Правозащитники заинтересовались поднятыми Россией вопросами в СПЧ ООН.

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    2 октября 2026, 20:03 • Новости дня
    Масштабный пожар вспыхнул на складах в Киевской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Киевской области на фоне объявленной воздушной тревоги вспыхнул масштабный пожар в складских помещениях, пишут местные СМИ.

    Масштабный пожар произошел на территории складов в Киевской области в пятницу вечером, передает ТАСС со ссылкой на украинское издание «Инсайдер».

    Отмечается, что на кадрах с места происшествия заметен густой дым. В регионе объявлена воздушная тревога.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце масштабные пожары вспыхнули на складах под Киевом.

    Летом мощные взрывы спровоцировали сильный пожар на складских объектах в том же регионе.

    В июле мэр украинской столицы сообщил о возгорании в складских помещениях после взрывов.

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