Неизвестные напали на конвой ФСИН в Казани и освободили заключенного

Tекст: Елизавета Шишкова

Издание «Московский комсомолец» сообщило со ссылкой на «Вечернюю Казань» об инциденте с участием конвоя Федеральной службы исполнения наказаний. По информации журналистов, неизвестные напали на конвой ФСИН на светофоре на Гвардейской улице около дома номер семь.

«Неизвестные лица, напав на конвой ФСИН на светофоре, освободили перевозимого заключенного – солдата», – говорится в сообщении издания.

Позже стало известно, что сотрудники правоохранительных органов начали операцию по розыску и ввели в Казани план «Перехват» для поиска черного автомобиля Kia Rio, на котором скрылись участники нападения и освобожденный заключенный.

Официального подтверждения этой информации на данный момент не поступало. О других деталях происшествия пока не сообщается.

