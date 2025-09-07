ГУ ФСИН сообщило новые приметы сбежавших из СИЗО Екатеринбурга

Tекст: Ольга Иванова

Двое заключенных, сбежавших из СИЗО № 1 Екатеринбурга, могут быть одеты в короткий дутый пуховик фирмы Adidas черного цвета и светлую шерстяную кофту, передает ТАСС. Об этом сообщили в ГУ ФСИН по Свердловской области.

В ведомстве также добавили: беглецы могут носить резиновые сапоги или спортивные кроссовки. Горожан просят обратить внимание на подобную одежду у подозрительных лиц и оперативно информировать правоохранительные органы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, из СИЗО Екатеринбурга совершили побег двое арестованных. МВД объявило их в федеральный розыск.