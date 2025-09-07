Если канонические сюжеты культуры учили мужеству и терпению, готовили к семейной жизни и деятельному труду, то истории, которые сейчас лезут изо всех щелей интернета, учат детей быть несдержанными, несерьезными, самовлюбленными, слабыми, болезненно впечатлительными, странными.3 комментария
ГУ ФСИН сообщило новые приметы сбежавших из СИЗО Екатеринбурга
ГУ ФСИН уточнило внешний вид двоих мужчин, сбежавших из СИЗО Екатеринбурга 1 сентября.
Двое заключенных, сбежавших из СИЗО № 1 Екатеринбурга, могут быть одеты в короткий дутый пуховик фирмы Adidas черного цвета и светлую шерстяную кофту, передает ТАСС. Об этом сообщили в ГУ ФСИН по Свердловской области.
В ведомстве также добавили: беглецы могут носить резиновые сапоги или спортивные кроссовки. Горожан просят обратить внимание на подобную одежду у подозрительных лиц и оперативно информировать правоохранительные органы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, из СИЗО Екатеринбурга совершили побег двое арестованных. МВД объявило их в федеральный розыск.