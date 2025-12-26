Потанин заявил о вреде переукрепленного рубля для новых рынков

Потанин назвал оптимальным курс 90 рублей за доллар

Tекст: Вера Басилая

По словам Потанина, переукрепленный рубль затрудняет завоевание новых рынков и развитие импортозамещения, оптимальным для экономики страны является курс порядка 90 рублей за доллар или немного выше, передает «Россия 24».

Потанин считает, что переукрепление рубля сдерживает те процессы, которые сейчас необходимы российскому бизнесу – в частности, освоение новых рынков и поддержку национальных производителей вместо импорта. Он отметил, что курс, отраженный в прогнозах Центробанка, кажется ему более реалистичным для текущих условий.

Кроме этого, топ-менеджер выразил мнение, что ключевая ставка Центрального банка России должна продолжать снижаться.

«Конечно, ставка должна снижаться дальше», – подчеркнул Потанин, добавив, что сам размер ставки менее важен, чем разница между ставкой и инфляцией.

Сейчас, по оценке Потанина, этот спред составляет примерно 10%. Он отметил, что такой разрыв слишком велик и его необходимо уменьшать, чтобы у регулятора появилась возможность идти на дальнейшее снижение ставки. Такой шаг, по его мнению, даст экономике дополнительный стимул для роста.

Ранее курс рубля на Московской бирже показал умеренный рост после решения Банка России.

Совет директоров Банка России снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 16% годовых.