Когда сажать картофель в 2026 году: сроки по регионам России и по лунному календарю

Tекст: Ольга Никитина

Когда сажать картофель: сроки в зависимости от региона

Климатические особенности разных регионов России диктуют свои правила. Главный ориентир – температура почвы: на глубине 10–12 см она должна прогреться до +7…+10 °C.

Южные регионы (Крым, Северный Кавказ, Краснодарский край):

Ранний картофель можно сажать уже в конце марта, основной урожай – в начале апреля.

Центральная Россия (Подмосковье, Тульская, Владимирская области):

Оптимальное время – первая декада мая.

Поволжье, Черноземье, Волго-Вятский регион:

Посадку рекомендуется завершить до 10 мая.

Северо-Западный регион (Ленинградская область):

Сажать картофель лучше в середине или конце мая.

Урал, Сибирь, Дальний Восток:

Здесь сроки сдвигаются на вторую половину мая, а в некоторых районах – даже на начало июня.

Когда сажать картофель по лунному календарю в 2026 году

Многие огородники ориентируются на фазы Луны: считается, что корнеплоды, включая картофель, лучше сажать в периоды убывающей Луны, когда соки растений направлены к корням, что способствует лучшему укоренению и росту клубней.

Благоприятные дни для посадки картофеля в 2026 году

Апрель: 15–23 апреля

Май: 15–23 мая

Эти даты совпадают с убывающей Луной – традиционно оптимальный период для посадки картофеля и других корнеплодов в открытый грунт (при условии подходящей температуры почвы).

Неблагоприятные дни

Не рекомендуется сажать картофель в дни новолуния и полнолуния, а также непосредственно за сутки до и после них:

Новолуние : 8 апреля, 8 мая

: 8 апреля, 8 мая Полнолуние: 25 апреля, 25 мая

В эти дни жизненные соки растений нестабильны, что может замедлить укоренение клубней и снизить урожайность.

Народные приметы для посадки картофеля

Часто народные приметы – не просто суеверия, а многовековой опыт, который в том числе может помочь определить лучшее время для посадки картофеля – культуры, которая любит влагу и тепло.

1. Посадка по березе

Одна из самых точных примет – ориентироваться на березовый лист. Картофель сажают, когда листья березы вырастают до размера двухрублевой монеты.

Раньше эту примету связывали с медной копейкой царских времен. Если листья достигли нужного размера – значит, почва прогрелась достаточно.

2. Одуванчики как индикатор

Цветение одуванчиков – еще один надежный ориентир. Когда у одуванчиков появляются бутоны и начинают распускаться цветы – это сигнал, что почва уже теплая и готова для посадки картофеля. В такой земле клубни быстро пойдут в рост.

3. Черемуха и заморозки

Черемуха – природный барометр. Картофель сажают, когда на черемухе появляются кисти, но цветы еще не распустились. Считается, что цветение черемухи всегда сопровождается заморозками. Однако если посадить картофель до этого момента, клубни успеют укорениться в прогретой почве – и заморозки им не страшны.

4. Проверка почвы на тепло и влагу

Народная мудрость гласит: картофель нужно сажать только в теплую и умеренно влажную почву. Проверить это можно следующим образом:

Выкопайте ямку глубиной 10 см, возьмите горсть земли и сожмите ее в кулаке. Если земля распадается на крупные комки, влажность оптимальная.

Если почва рассыпается полностью, влаги недостаточно, но это можно исправить поливом или дождем.

А если комок не рассыпается, почва слишком влажная и холодная. В таких условиях клубни могут загнить.

Когда картофель сажают в Белоруссии

Даже если зима в Белоруссии выдалась теплой, а весна началась раньше обычного, ученые не советуют спешить с посадкой картофеля. Обычно оптимальное время для посадки картофеля в республике – середина или конец апреля.

Какие сорта картофеля самые ранние

Ранние сорта картофеля – настоящая находка для огородников, особенно в регионах с коротким летом. Они позволяют получить урожай уже через 50–80 дней после посадки, что особенно важно для северных и центральных областей России. Рассмотрим лучшие ранние сорта, которые подойдут для разных климатических условий.

Классификация ранних сортов

Ранние сорта картофеля делятся на три группы:

– Ультраранние (созревают за 45–50 дней).

– Скороспелые (50–65 дней).

– Среднеранние (65–80 дней).

Эти сорта идеальны для регионов, где лето короткое, а также для тех, кто хочет получить два урожая за сезон.

Лучшие ультраранние сорта картофеля

1. Тимо Ханккиян

Происхождение: Финляндия.

Срок созревания: 45–50 дней.

Особенности: Клубни крупные, овально-круглые, с желтой кожурой и мякотью. Урожайность – до 350 ц/га.

Плюсы: Устойчив к раку, корневой гнили и парше.

Минусы: Восприимчив к фитофторозу.

2. Ривьера

Происхождение: Нидерланды.

Срок созревания: 40–45 дней.

Особенности: Клубни овальные, с желтой кожурой и мякотью. Урожайность – до 400 ц/га.

Плюсы: Устойчив к раку и нематоде.

Минусы: Подвержен фитофторозу и парше.

3. Беллароза

Происхождение: Германия.

Срок созревания: 45–50 дней.

Особенности: Клубни крупные, с розовой кожурой и светло-желтой мякотью. Урожайность – до 350 ц/га.

Плюсы: Устойчив к засухе, раку и нематоде.

Минусы: Требует легких почв.

Лучшие скороспелые сорта картофеля

1. Импала

Происхождение: Нидерланды.

Срок созревания: 50–65 дней.

Особенности: Клубни овальные, с желтой кожурой и мякотью. Урожайность – до 360 ц/га.

Плюсы: Устойчив к вирусам и парше.

Минусы: Средняя устойчивость к фитофторозу.

2. Удача

Происхождение: Россия.

Срок созревания: 50–60 дней.

Особенности: Клубни крупные, с белой кожурой и мякотью. Урожайность – до 500 ц/га.

Плюсы: Устойчив к засухе и фитофторозу.

Минусы: Требует плодородной почвы.

3. Ред Скарлетт

Происхождение: Нидерланды.

Срок созревания: 45–55 дней.

Особенности: Клубни удлиненные, с розовой кожурой и желтой мякотью. Урожайность – до 270 ц/га.

Плюсы: Устойчив к грибковым заболеваниям.

Минусы: Требует регулярного полива.

Лучшие среднеранние сорта

1. Жуковский ранний

Происхождение: Россия.

Срок созревания: 60–65 дней.

Особенности: Клубни округло-овальные, с розовой кожурой и белой мякотью. Урожайность – до 600 ц/га.

Плюсы: Устойчив к раку, нематоде и парше.

Минусы: Требует укрытия при ранней посадке.

2. Адретта

Происхождение: Германия.

Срок созревания: 60–70 дней.

Особенности: Клубни овальные, с желтой кожурой и мякотью. Урожайность – до 450 ц/га.

Плюсы: Устойчив к вирусам и засухе.

Минусы: Восприимчив к фитофторозу.

3. Метеор

Происхождение: Россия.

Срок созревания: 60–80 дней.

Особенности: Клубни овальные, с желтой кожурой и мякотью. Урожайность – до 400 ц/га.

Плюсы: Устойчив к раку и нематоде.

Минусы: Средняя устойчивость к фитофторозу.

Сорта картофеля для разных регионов России

– Центральная Россия и Подмосковье : Удача, Импала, Жуковский ранний.

– Северо-Западный регион : Адретта, Весна, Латуна.

– Сибирь и Урал : Алена, Антонина, Метеор.

– Южные регионы : Беллароза, Ривьера, Королева Анна.

Ранние сорта картофеля – это возможность получить урожай даже в условиях короткого лета. Выбирайте сорта, подходящие для вашего региона, и не забывайте о правильной агротехнике. Скороспелые и ультраранние сорта не только сэкономят ваше время, но и порадуют отменным вкусом и высокой урожайностью.

Как ускорить созревание картофеля: проверенные способы

Созревание картофеля – процесс, который зависит от многих факторов: погоды, сорта, состояния почвы. Однако бывают ситуации, когда нужно ускорить этот процесс, особенно если до заморозков осталось мало времени. Вот несколько проверенных способов, которые помогут вам собрать урожай вовремя.

1. Скашивание ботвы

Традиционный метод, который использовали еще наши бабушки и дедушки, – скашивание ботвы за 10–14 дней до уборки урожая.

Плюсы :

– Ускоряет созревание клубней, так как растение направляет все питательные вещества в корнеплоды.

– Укрепляет кожуру картофеля, что улучшает его лежкость.

– Упрощает процесс уборки, так как участок становится более чистым и доступным.

Минусы :

– В некоторых случаях картофель может начать наращивать новую ботву, что замедляет созревание.

– Если ботва поражена фитофторой, скашивание может привести к распространению болезни.

2. Обработка суперфосфатом

Этот метод был популярен в советское время и до сих пор остается эффективным.

Как приготовить раствор : Возьмите 1 кг суперфосфата и залейте пятью литрами крутого кипятка. Оставьте настаиваться на ночь. Утром тщательно размешайте и процедите раствор.

Как применять : Опрыскайте ботву картофеля полученным раствором. Через 7–10 дней ботва начнет сохнуть, а клубни активно созревать.

Почему это работает: Суперфосфат стимулирует отток питательных веществ из ботвы в клубни, ускоряя их созревание и укрепляя кожуру.

3. Использование хлората магния

Этот метод подходит для случаев, когда погода стоит дождливая и холодная.

Как приготовить раствор : Растворите 100 г хлората магния в пяти литрах воды.

Как применять : Опрыскайте ботву картофеля. Уже через 3–4 дня она начнет высыхать, а клубни – активно созревать.

4. Обработка медным купоросом

Медный купорос не только ускоряет созревание, но и защищает растения от грибковых заболеваний.

Как приготовить раствор : Растворите 50 г медного купороса в небольшом количестве теплой воды. Доведите объем раствора до 10 литров.

Как применять : Опрыскайте ботву. Через несколько дней она начнет желтеть и засыхать, а клубни – созревать.

5. Посадка разных сортов

Чтобы избежать проблем с созреванием в будущем, сажайте картофель разных сроков созревания: раннеспелые, среднеспелые и позднеспелые сорта. Это позволит вам собирать урожай поэтапно и не зависеть от капризов погоды.

Главное: посадка картофеля в 2026 году – кратко

Температура почвы: +7…+10 °C на глубине 10–12 см

+7…+10 °C на глубине 10–12 см Благоприятные дни по Лунному календарю: картофель, как и другие корнеплоды, сажают на Убывающую Луну, которая в 2026 году ожидается 15–23 апреля и 15–23 мая (с учетом погоды).

картофель, как и другие корнеплоды, сажают на Убывающую Луну, которая в 2026 году ожидается 15–23 апреля и 15–23 мая (с учетом погоды). Народные приметы: береза, одуванчики, черемуха, проверка влажности почвы

береза, одуванчики, черемуха, проверка влажности почвы Сроки по регионам: Южные: конец марта – начало апреля Центральная Россия: первая декада мая Поволжье, Черноземье: до 10 мая Северо-Запад: середина – конец мая Урал, Сибирь, Дальний Восток: вторая половина мая – начало июня

Лучшие ранние сорта: Тимо Ханккиян, Ривьера, Беллароза, Импала, Удача, Ред Скарлетт

Тимо Ханккиян, Ривьера, Беллароза, Импала, Удача, Ред Скарлетт Методы ускорения созревания: скашивание ботвы, обработка безопасными удобрениями, посадка разных сроков созревания

Правильный выбор сроков посадки картофеля – залог богатого урожая. Учитывайте климатические особенности вашего региона, следите за температурой почвы и не забывайте о Лунном календаре. Подготовьте участок, прорастите клубни и выберите подходящий метод посадки. Тогда осенью вас ждут крупные, вкусные клубни, которые станут гордостью вашего огорода.