Путин заявил, что Россия укрепит армию, флот и ядерную триаду

Tекст: Денис Тельманов

Президент Владимир Путин в видеообращении ко Дню защитника Отечества заявил о наращивании военного потенциала страны, передает ТАСС.

«Будем наращивать темпы разработки перспективных систем для вооруженных сил», – сказал он, добавив, что уверен в надежности людей, которым поручена новая техника.

Глава государства подчеркнул, что Россия продолжит масштабное укрепление армии и флота с учетом развития международной ситуации и боевого опыта специальной военной операции, опираясь на промышленность, науку, индустриальные и высокотехнологичные компании.

Он назвал развитие ядерной триады безусловным приоритетом, гарантирующим безопасность страны, стратегическое сдерживание и баланс сил в мире, и заявил о планах качественно наращивать потенциал всех видов вооруженных сил, повышать их боеготовность и мобильность.

Путин отметил, что в ходе спецоперации плечом к плечу сражаются представители всех народов России, а в умении вместе побеждать заключена колоссальная сила армии и многонационального общества.

Президент сообщил, что 2026 год объявлен Годом единства народов России, и подчеркнул священный характер сплоченности, основанной на патриотизме и ответственности за судьбу Родины.

Он выразил низкий поклон всем, кто сражается за Отечество, и почтил вечную память павших героев.

Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил ввести единый стандарт льгот и выплат для всех российских военнослужащих и их семей, независимо от региона.

В правительстве Москвы сообщили об отмене праздничного салюта 23 февраля и о проведении памятных и тематических мероприятий.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о планах Владимира Путина в День защитника Отечества провести рабочий день, возложить венок к Могиле Неизвестного Солдата и вручить государственные награды.