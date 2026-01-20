Лавров пошутил про «самоподписывающую» авторучку Байдена

Tекст: Елизавета Шишкова

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам работы дипломатического ведомства в 2025 году вспомнил высказывания бывшего президента США Джо Байдена о России на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в июне 2021 года, передает ТАСС. Лавров подчеркнул, что тогда Байден говорил без записок и телесуфлера.

Лавров процитировал слова Байдена о том, что в США все приезжавшие, начиная с английских переселенцев, становились американцами, выходя из «плавильного котла» с надписью «Права человека» на лбу. Министр отметил, что Байден признал отличие исторического развития России, где народы сохраняют языки, культуру и традиции, а многонациональность поддерживается государством.

По словам Лаврова, Байден на той встрече также сказал, что не может представить, как Россия могла бы развалиться, и выразил уважение к тому, что президенту Путину удается сохранять единство такой страны. В завершение министр пошутил: «Тот самый случай, когда Джо Байден говорил без бумажки, без телепромптера, без авторучки, которая сама все подписывает».

