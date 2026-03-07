В Советском Союзе спор вокруг мегапроекта разворота северных рек стал элементом демонтажа социализма, когда перешел из инженерного в разряд ценностного – о необходимости поступаться национальными интересами ради благополучия союзной экономики.3 комментария
МО Британии признало работу четырех ремонтных цехов на Украине
Министерство обороны Великобритании в субботу признало наличие на Украине четырех цехов для ремонта военной техники и сообщило о намерении открыть пятый.
Министерство обороны Британии впервые подтвердило, что на Украине функционируют четыре предприятия по техническому обслуживанию и капитальному ремонту военной техники, передает РИА «Новости». В ведомстве заявили: «Великобритания впервые сообщает о наличии предприятий по техническому обслуживанию и капитальному ремонту военной техники на Украине, четыре из которых находятся в эксплуатации. Также планируется открыть пятое».
Указанные объекты управляются британскими компаниями по соглашению с министерством обороны. На предприятиях работают как британские, так и украинские инженеры. Ремонтируются бронетранспортеры CVR–T, бронемашины Husky, легкие гаубицы L119, артиллерийские системы AS-90 и другие виды вооружения, поставляемые Британией на Украину.
В министерстве подчеркнули, что размещение подобных объектов гарантирует оперативный ремонт техники и быстрое возвращение ее в строй украинских вооруженных сил. Конкретное местоположение цехов не раскрывается.
На этой неделе одно из предприятий посетил замглавы Минобороны Британии Люк Поллард. Его сопровождала делегация из представителей британского бизнеса и компаний других европейских стран.
