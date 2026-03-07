МО Британии признало работу четырех ремонтных цехов на Украине

Tекст: Дмитрий Зубарев

Министерство обороны Британии впервые подтвердило, что на Украине функционируют четыре предприятия по техническому обслуживанию и капитальному ремонту военной техники, передает РИА «Новости». В ведомстве заявили: «Великобритания впервые сообщает о наличии предприятий по техническому обслуживанию и капитальному ремонту военной техники на Украине, четыре из которых находятся в эксплуатации. Также планируется открыть пятое».

Указанные объекты управляются британскими компаниями по соглашению с министерством обороны. На предприятиях работают как британские, так и украинские инженеры. Ремонтируются бронетранспортеры CVR–T, бронемашины Husky, легкие гаубицы L119, артиллерийские системы AS-90 и другие виды вооружения, поставляемые Британией на Украину.

В министерстве подчеркнули, что размещение подобных объектов гарантирует оперативный ремонт техники и быстрое возвращение ее в строй украинских вооруженных сил. Конкретное местоположение цехов не раскрывается.

На этой неделе одно из предприятий посетил замглавы Минобороны Британии Люк Поллард. Его сопровождала делегация из представителей британского бизнеса и компаний других европейских стран.

