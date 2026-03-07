Российская ПВО уничтожила 37 украинских дронов за семь часов

Силы ПВО сбили 37 дронов над Белгородской, Курской и Брянской областями

Tекст: Мария Иванова

В течение семи часов, с 10:00 до 17:00 по московскому времени, дежурные расчеты противовоздушной обороны поразили 37 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, говорится в сообщении Минобороны в канале Max.

Атака велась по нескольким приграничным регионам России. Все цели были уничтожены в воздушном пространстве страны.

Наибольшее количество дронов было сбито над Белгородской областью, где средства ПВО ликвидировали 20 аппаратов.

Над территорией Курской области были уничтожены 12 беспилотников. Еще пять украинских БПЛА самолетного типа были перехвачены в небе над Брянской областью.

Ранее в субботу ПВО сбила два БПЛА в Ульяновской области. Кроме того житель Самарской области был ранен при падении обломков БПЛА.

До этого силы ПВО сбили восемь беспилотников над Калужской областью.