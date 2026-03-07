В Индонезии задержали россиян за создание лаборатории мефедрона на Бали

Россиян задержали на Бали за создание подпольной нарколаборатории

Tекст: Мария Иванова

Сотрудники Национального агентства по борьбе с наркотиками Индонезии задержали двух граждан РФ, подозреваемых в изготовлении запрещенных веществ, передает ТАСС. Злоумышленники скрывали свою активность, арендуя на острове несколько вилл.

По информации следствия, фигуранты находились в азиатской стране с января 2026 года. В ходе операции силовики конфисковали 7,3 килограмма мефедрона в виде кристаллов и раствора, а также большое количество химических прекурсоров.

В ведомстве отметили: «Это крупнейшая из когда-либо обнаруженных в Индонезии лаборатория по производству этого наркотического средства». За незаконный оборот наркотиков местное законодательство предусматривает смертную казнь.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российской тату-художнице Ксении Варламовой грозит пожизненное заключение за выращивание марихуаны на Бали.

Полиция острова ранее задержала еще одного гражданина России по делу об изготовлении наркотиков.