В Индонезии задержали россиян за создание лаборатории мефедрона на Бали
На курортном Бали арестованы двое россиян, которых подозревают в организации крупнейшей в Индонезии лаборатории мефедрона с запасом в 7,3 килограмма.
Сотрудники Национального агентства по борьбе с наркотиками Индонезии задержали двух граждан РФ, подозреваемых в изготовлении запрещенных веществ, передает ТАСС. Злоумышленники скрывали свою активность, арендуя на острове несколько вилл.
По информации следствия, фигуранты находились в азиатской стране с января 2026 года. В ходе операции силовики конфисковали 7,3 килограмма мефедрона в виде кристаллов и раствора, а также большое количество химических прекурсоров.
В ведомстве отметили: «Это крупнейшая из когда-либо обнаруженных в Индонезии лаборатория по производству этого наркотического средства». За незаконный оборот наркотиков местное законодательство предусматривает смертную казнь.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российской тату-художнице Ксении Варламовой грозит пожизненное заключение за выращивание марихуаны на Бали.
Полиция острова ранее задержала еще одного гражданина России по делу об изготовлении наркотиков.