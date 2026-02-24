Да, быстрого принуждения к миру не случилось весной 2022 года, но сегодня Россия, и в первую очередь ее армия, каждый день искореняет то зло на Украине, которое в своей ненависти готово уничтожить все русское.13 комментариев
Россиянке на Бали пригрозили пожизненным сроком за выращивание марихуаны
На Бали российской тату-художнице грозит вплоть до пожизненного заключения за то, что она не заявила властям о домашней плантации марихуаны мужа.
Материалы суда свидетельствуют о м, что 33-летней Ксении Варламовой грозит суровое наказание за причастность к культивации запрещенных растений, передает РИА «Новости».
Следствие установило, что россиянка проживала в районе Убунг Каджа с мужем, который с августа 2025 года возделывал наркосодержащие культуры.
Прокурор И Маде Лови Пуспаван подчеркнул, что девушка не была организатором, но была в курсе происходящего. «Обвиняемая знала о выращивании марихуаны и даже фотографировала растения с помощью мобильного телефона, однако не уведомила власти», – отметил представитель обвинения.
В ходе обысков правоохранители обнаружили в жилище 14 взрослых кустов высотой до одного метра и 91 саженец. Также полицейские изъяли семена и листья общим весом более 278 граммов. Экспертиза подтвердила, что найденные вещества относятся к наркотикам первой категории.
Варламовой предъявили обвинения в хранении и культивировании запрещенных веществ, а также в несообщении о преступлении. Согласно индонезийским законам, максимальная санкция по этим статьям предусматривает пожизненное лишение свободы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, правоохранительные органы Индонезии в октябре 2025 года задержали россиянку и ее супруга за выращивание конопли на арендованной вилле.
Окружной суд Денпасара ранее приговорил другого гражданина России к тюремному заключению за попытку ввоза пасты из каннабиса.