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Суд приговорил писателя Акунина заочно к 14 годам лишения свободы
Суд приговорил писателя Бориса Акунина заочно к 14 годам за пособничество терроризму
Писатель Борис Акунин заочно получил 14 лет лишения свободы по обвинениям в содействии террористической деятельности и публичном оправдании терроризма.
Первые четыре года Борис Акунин (настоящее имя Григорий Чхартишвили, иноагент, в списке террористов и экстремистов) должен будет провести в тюрьме, остальной срок – в исправительной колонии строгого режима, сообщает прокуратура Москвы в Telegram.
Чхартишвили признан виновным по трем статьям Уголовного кодекса: содействие террористической деятельности, публичное оправдание терроризма и уклонение от обязанностей иностранного агента. Дело рассматривалось заочно, так как обвиняемый находится за пределами России и объявлен в международный розыск. В качестве меры пресечения ему избрано заочное заключение под стражу.
Прокуратура установила, что летом и осенью 2023 года Чхартишвили с использованием видеосвязи, находясь за рубежом, призывал к насильственному изменению конституционного строя России и оправдывал терроризм. В феврале 2024 года он разместил в своем мессенджер-канале публикацию, содержащую публичное оправдание терроризма.
С января по апрель 2025 года, нарушая порядок деятельности иностранного агента, он опубликовал 33 материала без обязательной маркировки.
Суд также запретил Чхартишвили заниматься администрированием сайтов и каналов в интернете на четыре года и назначил штраф 400 тыс. рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, прокурор запрашивал для Бориса Акунина 18 лет лишения свободы. Акунин отверг обвинения в публичном оправдании терроризма и нарушении закона об иноагентах. Дело в отношении него завели после разговора с пранкерами Вованом и Лексусом.