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Дело против Акунина возбудили после разговора с Вованом и Лексусом
Второй Западный окружной военный суд рассматривает дело писателя Бориса Акунина (Григорий Чхартишвили, признан иноагентом, в списке террористов и экстремистов), обвинения связаны с его беседой с известными пранкерами.
Возбуждение уголовного дела против Акунина стало следствием его телефонного разговора с пранкерами Вованом и Лексусом, передает ТАСС.
Гособвинитель уточнила, что Акунину вменяют публичное оправдание терроризма, содействие террористической деятельности, а также уклонение от обязанностей, предусмотренных законодательством об иноагентах.
«В ходе устного общения посредством видеосвязи с двумя определенными лицами, [Акунин] совершил активные действия, направленные на склонение последних к участию в действиях, имеющих целью насильственное изменение конституционного строя Российской Федерации», – заявила прокурор на заседании.
В ходе разбирательства свидетель подтвердил, что именно беседа Акунина с пранкерами Вованом и Лексусом стала одним из поводов для возбуждения дела.
Ранее сообщалось, что Акунин отверг обвинения в публичном оправдании терроризма и нарушении закона об иноагентах.