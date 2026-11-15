Tекст: Дарья Григоренко

В результате удара БПЛА по Курску ранения получили три человека, среди которых 4-летний мальчик со слепым осколочным ранением кисти и 8-летний ребенок с травмой головы и осколочным ранением. У 70-летней женщины зафиксированы травма головы и слепое осколочное ранение лица. Пострадавшие доставлены в областную больницу, их жизням ничего не угрожает, сообщил Хинштейн в Max.

Кроме того, в селе Прилепы Хомутовского района в результате атаки беспилотника пострадала 59-летняя женщина, получившая акубаротравму, ей оказана первая помощь.

В Курске из-за удара повреждены четыре частных дома, в Прилепах пострадали фасад, остекление и забор дома. Власти региона обещают помочь с восстановлением после оценки повреждений оперативной комиссией.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу житель села Толпино Курской области получил ранения при атаке украинского беспилотника.

На прошлой неделе глава региона Александр Хинштейн сообщил о ранении двух местных жителей в результате атак Вооруженных сил Украины.

В прошлом месяце в поселке Хомутовка два маленьких ребенка и 26-летняя девушка получили ранения в результате атаки ВСУ.