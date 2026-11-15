Минск понадеялся на белорусские корни Кушнера в урегулировании на Украине

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Мы давно знаем, что Кушнер родом из Белоруссии. Может ли это помочь? Тут никаких оценочных моментов быть не может. Но то, что эти люди участвуют в процессе, по крайней мере может надежду нам с вами внушать. Эти люди задействованы настолько активно и настолько глубоко, и мы, конечно, можем только рассчитывать, что наши белорусские корни сработают», – сказала Эйсмонт.

Ранее в Новогрудском краеведческом музее сообщили, что Кушнер приезжал в Белоруссию в 1989 году вместе с отцом, передает ТАСС. Отмечалось, что дед Кушнера родом из Польши, а бабушка Рая Кушнер в годы войны жила в Белоруссии и попала в Новогрудское гетто.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил об отсутствии информации от Вашингтона о результатах переговоров американских спецпосланников с руководством Украины.

В пятницу Белый дом положительно оценил результаты дипломатических усилий Джареда Кушнера по урегулированию конфликта на Украине.

Джаред Кушнер сообщил о существенном прогрессе по итогам трехдневных переговоров с участием российской и украинской делегаций.