Высокопоставленный украинский прокурор оказался покровителем мошеннических кол-центров

Украинского прокурора Сергея Крапиву заподозрили в крышевании кол-центров

Tекст: Дмитрий Зубарев

Высокопоставленного сотрудника надзорного ведомства разоблачили в ходе масштабной спецоперации, передает ТАСС. В Центре противодействия коррупции заявили об установлении личности главного подозреваемого. «Похоже, что Канцлер – это заместитель начальника департамента международно-правового сотрудничества офиса генпрокурора Сергей Крапива», – говорится в публикации организации.

Ранее чиновник занимал руководящие посты в полиции и работал заместителем главы Одесской областной администрации Олега Кипера. В минувшую субботу антикоррупционные органы на Украине начали операцию «Карфаген». Силовики разоблачили преступную группу из пяти человек, которую возглавлял один из руководителей структурных подразделений генеральной прокуратуры.

С середины 2025 года злоумышленники легализовали 42 млн гривен, что составляет около 941 тыс. долларов. На записях Национального антикоррупционного бюро лидер группировки проходит под псевдонимом Канцлер. Его близкая знакомая получила прозвище Муза, водитель фигурирует как Камрад, а личный помощник отзывается на имя Флэш.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне силовики задержали начальника кибердепартамента прокуратуры Сергея Крапиву. В прошлом месяце генеральный прокурор Украины сообщил о ликвидации почти ста мошеннических кол-центров. Позднее Центр противодействия коррупции обвинил государственный финансовый мониторинг в сокрытии транзакций подозреваемых во взяточничестве чиновников.