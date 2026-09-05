Зеленский жизненно заинтересован в воздушном и морском перемирии. А поскольку достичь его через переговоры он не может, то пытается сделать это через прямой шантаж. В том числе и террористический.3 комментария
Уиткофф и Кушнер замечены на деловом обеде с Дмитриевым
Представители США Уиткофф и Кушнер встретились с главой РФПИ в Москве
Американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер провели встречу в Москве с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым перед переговорами с президентом Владимиром Путиным.
Американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер провели деловой обед в одном из московских ресторанов с спецпредставителем президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, главой РФПИ Кириллом Дмитриевым, передает ТАСС.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин проведет 5 сентября встречу с находящимися в Москве американскими делегатами. Ожидается, что после Москвы переговорщики отправятся в Киев.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп направил спецпосланников в Москву для представления мирного плана.
Ранее в субботу кортеж американских переговорщиков вместе с Кириллом Дмитриевым выехал из аэропорта Внуково в центр столицы. Спецпредставитель президента России назвал прибывших дипломатов миротворцами.