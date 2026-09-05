Сотрудник генпрокуратуры Украины просил знакомую скрыть снимки люксовых вещей

Tекст: Алексей Дегтярёв

Сотрудник украинской прокуратуры, подозреваемый в отмывании денег, требовал от подруги убрать из соцсетей снимки с люксовыми вещами, передает ТАСС со ссылкой на данные НАБУ.

Согласно опубликованным аудиозаписям, мужчина опасался внимания следователей к дорогим подаркам.

В разговоре с девушкой, известной под псевдонимом Муза, чиновник предупредил о риске проверки профилей в социальных сетях.

«Если сейчас поудалять это все, то мне вообще все надо поудалять, понимаешь? У меня тут Porsche, Loro Piana. <…> Ну? Часы, браслеты, сумки», – возмутилась собеседница.

Ранее украинские антикоррупционные органы в рамках операции «Карфаген» раскрыли группу из пяти человек. Группировку возглавлял один из руководителей структурных подразделений офиса генпрокурора. По данным следствия, с середины 2025 года он легализовал 42 млн гривен (около 941 тыс. долларов).

На записях фигурант проходит под псевдонимом Канцлер, его водитель назван Камрадом, а помощник – Флэшем. Подозреваемый действовал в интересах Шефа, который ранее руководил Налоговой службой Украины.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Центр противодействия коррупции заподозрил прокурора Сергея Крапиву в крышевании мошеннических кол-центров.

Накануне силовики задержали этого чиновника после масштабных обысков в надзорном ведомстве.

В тот же день детективы НАБУ начали следственные мероприятия в офисе Владимира Зеленского.