Трамп сообщил, что везут в Москву и Киев его посланники Уиткофф и Кушнер

Трамп: Уиткофф и Кушнер везут предложение об окончании войны

Tекст: Катерина Туманова

«Специальный посланник США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер направляются в Россию и Украину, чтобы представить предложение о прекращении войны на Украине», – приводит Reuters слова Трампа журналистам.

Американский лидер в ходе общения с журналистами уточнил, что США имеют предложение по урегулированию конфликта, но план, который они собираются предложить, не нов.

Затем в воскресенье эти дипломаты США отправятся в Киев на встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским, который подтвердил их визит, пишет The Hill.

Для Уиткоффа и Кушнера визит в Киев станет первым, в Москве же они бывали неоднократно в ходе переговоров по урегулированию украинского конфликта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал называть даты визита Уиткоффа и Кушнера, при этом назвал американских переговорщиков желанными гостями в российской столице.

Глава МИД Сергей Лавров подтвердил готовность Владимира Путина выслушать предложения посланников.