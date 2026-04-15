Нарышкин рассказал, когда на Украине настанет справедливый мир

«Военная хроника»: ВСУ могли заполучить целые российские дроны «Герань»

Tекст: Вера Басилая

В публикации «Военной хроники» отмечается, что даже после падения с большой высоты корпус беспилотника «Герань» часто остается целым благодаря особенностям конструкции из стеклопластика, а боевая часть сохраняется на месте. Причиной падения могут быть как технические неисправности, так и воздействие средств радиоэлектронной борьбы, передает Lenta.ru

Авторы «Военной хроники» указывают, что большое количество запусков приводит к накоплению у противника десятков относительно целых дронов. По их мнению, этого вполне достаточно для создания собственных копий или проведения провокаций с использованием трофейных аппаратов.

В последние месяцы интенсивность применения «Гераней» значительно возросла: по заявлениям украинских военных, за сутки запускается до 999 беспилотников, что свидетельствует о масштабном серийном производстве в России.

Замкомандующего воздушных сил ВСУ Павел Елизаров признал, что дроны атакуют большими группами, и даже несколько линий ПВО не справляются с их перехватом.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил об изменении тактики применения «Гераней»: теперь дроны заходят на цель с набором высоты, совершают маневры со снижением и в финальной фазе отключают двигатель для бесшумного планирования, что затрудняет работу ПВО.

Замначальника штаба 96-й зенитно-ракетной бригады ВСУ Максим Маслий отметил, что новая модификация «Герань-5» оснащена большим количеством антенн, способна преодолевать системы противодействия и отличается повышенной скоростью. По его словам, дроны могут передавать видео в Россию и координировать действия в воздухе.

Ранее украинские военные заявили об использовании «Гераней» в качестве носителей FPV-дронов.

Западные эксперты назвали «Герань» способной изменить ход конфликта оружием.

Очевидцы зафиксировали в небе над Украиной целый рой из семи ударных беспилотников.