  • Новость часаВо Владикавказе ввели режим ЧС после взрыва здания
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Британия напугана мерами по защите российского нефтяного экспорта
    Медведев стал главным редактором новых учебников по обществознанию
    В ЦРУ начали внедрять ИИ для анализа действий других стран
    Эксперт назвал последствия жесткого подавления мятежа в ВСУ под Чугуевом
    Суд приговорил экс-замглавы Минобороны Попова к 19 годам
    Названа возможная причина взрыва на складе пиротехники во Владикавказе
    Вэнс спрогнозировал позитивные переговоры США и Ирана в Пакистане
    Исследователи назвали действия Британии историческим антироссизмом
    В России выросли продажи Lamborghini
    Мнения
    Андрей Манчук Андрей Манчук Атомная история Кубы может начаться заново

    Куба не объявляла о реанимации мирных ядерных исследований. Но не стоит забывать, что на острове с помощью СССР давно накоплен соответствующий научно-технический потенциал, а потребность в энергетической независимости будет только расти.

    3 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Россия не будет расплачиваться за весь мир

    Социологи уже более двадцати лет фиксируют одну и ту же картину общественных настроений: стабильность является важнейшей ценностью и ключевым запросом к государству от российского общества. Правда, периодически у людей возникает желание преобразований…

    6 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как Кенигсберг делали Калининградом

    9 апреля 1945 года пехотный генерал вермахта Отто Ляш сдал Кенигсберг советским войскам. Сильнейшая крепость Восточной Пруссии, которую не смогли взять армии Самсонова и Ренненкампфа, пала за несколько дней.

    9 комментариев
    10 апреля 2026, 19:00 • Справки

    Как узнать результаты ЕГЭ-2026: когда опубликуют баллы и где их смотреть (полный график)

    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Для каждого, кто сдавал Единый государственный экзамен, дни ожидания результатов становятся весьма волнующими. Обычно итоги становятся известны через одну-две недели после экзамена, но точные сроки зависят от предмета и периода сдачи. В 2026 году проверка работ идет по строго установленному регламенту – от региональных центров обработки информации до федерального центра тестирования. Узнать свои баллы можно несколькими способами: онлайн на официальных порталах, в школе или через «Госуслуги». В материале – полный график публикации результатов, пошаговая инструкция и все возможные способы проверки.

    Когда будут результаты ЕГЭ-2026

    Результаты ЕГЭ публикуются в среднем через 10-14 дней после экзамена. Однако сроки могут незначительно варьироваться в зависимости от предмета и загруженности экспертов в конкретном регионе.

    Устная часть, например, иностранные языки, проверяется быстрее – от 4 дней. По экзаменам, сданным в резервные дни, итоги можно ждать через 9-10 дней. Основной период – самый массовый, поэтому проверка может занимать до двух недель. Официальный диапазон публикации результатов – от одной до двух недель. Важно помнить, что даты могут немного сдвигаться по регионам из-за разницы в загрузке региональных центров обработки информации (РЦОИ).

    Расписание ЕГЭ-2026

    Чтобы ориентироваться, когда ждать итогов, нужно знать даты самих экзаменов. В 2026 году Единый государственный экзамен пройдет в три этапа. Досрочный этап запланирован с 20 марта по 20 апреля. Основной этап продлится с 1 июня по 9 июля, включая резервные и дополнительные дни. Дополнительный этап (осень) пройдет с 4 по 25 сентября для тех, кто не сдал обязательные предметы. Чем раньше сдан экзамен, тем раньше приходит результат.

    График публикации результатов ЕГЭ-2026 (досрочный этап)

    Для тех, кто сдавал экзамены досрочно, уже известны точные даты публикации. Согласно регламенту, с момента сдачи до направления результатов участникам может пройти от 10 до 14 дней.

    • 20 марта (география, литература) – результаты подвели 31 марта.

    • 24 марта (русский язык) – итоги опубликованы 6 апреля.

    • 27 марта (математика база и профиль) – опубликованы 7 апреля.

    • 31 марта (биология, физика, письменная часть иностранных языков) – результаты придут 13-14 апреля.

    • 3 апреля (иностранные языки устно) – итоги опубликованы 6 апреля.

    • 7 апреля (информатика, обществознание) – публикация ожидается 18 апреля.

    • 10 апреля (история, химия) – результаты появятся 20 апреля.

    • Резервные дни досрочного этапа (13-20 апреля) – итоги станут известны в период с 24 по 30 апреля.

    Когда придут результаты ЕГЭ-2026 (основной период)

    Большинство выпускников сдает экзамены именно в основной период. Хотя точные даты публикации будут утверждены ближе к июню, на основе опыта прошлых лет можно ориентироваться на следующие примерные сроки.

    • 1 июня (история, литература, химия) – результаты ожидаются 10-14 июня.

    • 4 июня (русский язык) – самый массовый экзамен, итоги придут 14-18 июня.

    • 8 июня (математика база и профиль) – публикация планируется на 17-21 июня.

    • 11 июня (обществознание, физика) – результаты появятся 20-24 июня.

    • 15 июня (биология, география, письменная часть иностранных языков) – итоги можно будет узнать 24-28 июня.

    • 18-19 июня (информатика и устная часть иностранных языков) – баллы придут 21-30 июня (информатика обычно проверяется быстрее, так как обрабатывается автоматически).

    • Резервные дни основного периода (22-25 июня) – результаты станут доступны 1-5 июля.

    • Дополнительные дни пересдачи (8-9 июля) – итоги появятся 15-18 июля.

    Где узнать результаты ЕГЭ-2026

    Существует несколько способов проверить свои баллы. Самый быстрый и популярный – онлайн, но можно также обратиться в школу или на региональные порталы.

    Официальный сайт ЕГЭ (Рособрнадзор). Это главный федеральный ресурс, где можно посмотреть не только итоговый балл, но и отсканированные копии своих бланков и первичные баллы за каждое задание. На портале checkege.rustest.ru нужно ввести фамилию, имя, отчество, а также код регистрации участника ЕГЭ или номер паспорта, затем выбрать регион, подтвердить согласие на обработку данных и ввести код с картинки. Важно: результаты экзаменов школьников из Москвы на этом портале не представлены – столичные выпускники смотрят баллы на mos.ru.

    Портал «Госуслуги». На портале «Госуслуги» можно узнать результаты ЕГЭ учащимся любых регионов России, включая Москву. Для этого у пользователя должен быть подтвержденный личный кабинет. Зайдите в личный кабинет, перейдите в раздел «Документы и данные», затем в подраздел «Образование». Там появятся бланки с баллами по предметам, результаты которых уже известны. Однако на «Госуслугах» можно узнать лишь финальный балл – увидеть, в каких именно заданиях вы ошиблись, не получится.

    Региональные сайты (РЦОИ и порталы департаментов образования). У каждого из 89 регионов России есть свои сайты для информирования о результатах ЕГЭ. Функционал у них разный: где-то публикуют только итоговые баллы, а где-то – полную развернутую информацию с ответами на задания. В Москве это mos.ru, в Московской области – mo.mosreg.ru и rcoi.net, в Санкт-Петербурге – ege.spb.ru. Полный список сайтов РЦОИ можно найти на официальном портале ЕГЭ или в региональных департаментах образования.

    В школе. Результаты ЕГЭ приходят не только в онлайн-системы, но и в образовательные организации. Иногда школа получает официальные списки с баллами даже раньше, чем они публикуются на сайтах. Узнать итоги можно у классного руководителя, завуча или учителя-предметника. Для получения результатов учащийся должен предъявить паспорт. Если за результатами пришел родитель несовершеннолетнего, потребуется паспорт родителя с отметкой о детях или свидетельство о рождении ребенка.

    Как посмотреть результаты ЕГЭ – пошаговая инструкция

    Чтобы не запутаться, вот универсальный алгоритм действий для проверки баллов онлайн. Сначала выберите способ: зайдите на сайт Рособрнадзора, на портал «Госуслуги» или на региональный сайт вашего субъекта. Затем подготовьте код регистрации участника ЕГЭ или паспорт. В Москве на mos.ru достаточно кода регистрации и номера паспорта. Укажите регион, в котором вы сдавали экзамен, введите код с картинки и поставьте галочку о согласии на обработку данных. Система покажет страницу с результатами по тем предметам, которые уже проверены и внесены в базу. Вы сможете увидеть общий балл, а на некоторых ресурсах – и сканы бланков с разбором ошибок.

    Как проверяют работы ЕГЭ

    Процесс проверки строго регламентирован и проходит в несколько этапов, чтобы обеспечить объективность.

    Сначала бланки отправляют в Региональные центры обработки информации. Сроки проверки в РЦОИ зависят от предмета: русский язык – до 6 календарных дней, математика базовая – 3 дня, математика профильная – 4 дня, информатика – 2 дня, остальные предметы по выбору – 4 дня.

    Затем работы поступают в Федеральный центр тестирования, где проводится централизованная проверка – это занимает до 5 рабочих дней. После федеральной проверки результаты утверждает Государственная экзаменационная комиссия – на это требуется еще 1 день. Только после утверждения данные попадают в единую базу результатов ЕГЭ и становятся доступными для выпускников.

    Когда можно подать апелляцию

    Если вы не согласны с полученными баллами, у вас есть право подать апелляцию. Сделать это можно в течение двух рабочих дней после официального дня публикации результатов по соответствующему учебному предмету.

    Обратиться можно в свою школу – напишите заявление, и его передадут в апелляционную комиссию. В некоторых регионах можно подать апелляцию онлайн через специальную систему информирования или региональный портал. В Москве это можно сделать на mos.ru.

    При рассмотрении апелляции вашу работу проверят полностью. Баллы могут как повысить, так и оставить без изменений. В редких случаях, если при перепроверке найдут новые ошибки, балл может быть даже снижен. Поэтому подавать апелляцию стоит только при наличии веских аргументов, а не «на удачу».

    Можно ли пересдать ЕГЭ в 2026 году

    У выпускников, которых не устраивает результат по одному из сданных предметов, есть возможность пересдать экзамен. В 2026 году для этого предусмотрены два дополнительных дня – 8 и 9 июля. Важно: после пересдачи засчитывается только второй результат, даже если он оказался хуже первого.

    Как узнать результаты ЕГЭ прошлых лет

    Результаты ЕГЭ действуют в течение пяти лет, включая год сдачи экзаменов. Узнать их можно несколькими способами: через портал «Госуслуги» (в разделе «Образование»), через школу или колледж, где учился выпускник, а также через региональный РЦОИ. На официальном портале ЕГЭ данные за прошлые годы обычно не публикуются – там можно проверить только итоги текущего года.

    Главное, что нужно знать: результаты ЕГЭ-2026 публикуются в среднем через 1-2 недели после экзамена, но точные сроки зависят от предмета и периода сдачи. Проверить баллы можно онлайн на сайтах Рособрнадзора, «Госуслуг» или региональных порталах (в Москве – mos.ru), а также в школе. Если вы не согласны с оценкой, у вас есть два рабочих дня на подачу апелляции. А для тех, кто хочет улучшить свой результат, предусмотрены пересдачи 8 и 9 июля.

    Главное
    В Иране обвинили США в невыполнении условий перемирия
    Глава Красного полумесяца Ирана поблагодарил Россию за поддержку
    ФРГ обеспокоена законом за отрицание геноцида советских людей нацистами
    На Украине решили сократить пособия нуждающимся
    Израиль заявил об уничтожении 200 пусковых установок и 250 членов «Хезболлы»
    Израильский министр предложил расширить границы страны
    Пелевин посвятил новый роман делу Эпштейна

    Почему нефть останется в цене после ормузского перемирия

    Цены на нефть стали падать немедленно после объявления о перемирии в иранской войне. Однако насколько устойчива эта тенденция? Судя по целому ряду признаков, даже если перемирие быстро превратится в настоящий мир, ждать возвращения дешевого топлива было бы преждевременно. Более того, налицо предпосылки к изменению всей структуры торговли нефтью. Подробности

    Перейти в раздел

    Россия пошла на пасхальное перемирие без оглядки на Вашингтон и Киев

    «Пасха – великий праздник для всех православных, в том числе и тех, кто живет на Украине», – так в экспертном сообществе объясняют, почему президент Владимир Путин принял решение объявить пасхальное перемирие. Москва отмечает, что доверия к Зеленскому нет и российские военные готовы дать ответ на любую провокацию противника. Чего ждать от ВСУ в дни Пасхи? Подробности

    Перейти в раздел

    Как провалилось зимнее контрнаступление Украины

    Всю зиму ВСУ пытались контратаковать российскую группировку «Восток», действующую на Запорожском направлении. Киевский режим бросал на это и новые резервы, и даже формировал новую тактику – но все равно не смог ничего добиться. Как сейчас складывается обстановка на данном участке фронта – и когда ВС РФ смогут возобновить здесь масштабные наступательные операции? Подробности

    Перейти в раздел

    Литва наказана за неверную ставку против Китая

    «C этим выбором литовцы по-крупному сели в лужу». Такими словами политологи комментируют громкие заявления о разочарованиях, которые раздаются сегодня из Вильнюса по поводу планов сотрудничества с Тайванем. Неверный внешнеполитический выбор привел Литву не только к ссоре с могущественным Китаем, но и к обману со стороны отколотого от Китая острова. Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Кто остановил войну в Иране? Как надолго?

      В пятницу в Пакистане, благодаря усилиям которого удалось приостановить войну в Иране, проходят переговоры между сторонами конфликта. Уже понятно, что мир висит на волоске, а пауза в войне – сама по себе чудо.

    • Бунт в центре Европы. Теперь Швейцария

      В центре Европы бунт: власти Швейцарии хотят снять санкции с России, что может обрушить всю структуру европейских финансовых ограничений. Это еще один бонус, который принесла нам война в Иране, помимо роста цен на нефть.

    • Евросоюз парализовало из-за Украины и Ирана

      Евросоюз больше не может осуществлять единую внешнюю политику из-за раскола по вопросам, связанным с Россией, Украиной и Ираном. На этом фоне Германия предложила лекарство, которое хуже болезни. «Пора стать взрослыми», – говорит глава МИД ФРГ. Что имеется в виду?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Когда закончится сезон аллергии в 2026 году: прогноз, пики пыльцы и как облегчить состояние

      Весной 2026 года сезон аллергии на пыльцу вновь достигает пика, особенно в период цветения березы и других деревьев. Для многих это означает обострение поллиноза с насморком, слезотечением и заложенностью носа. Разбираемся, когда закончится сезон аллергии в 2026 году, какие периоды самые тяжелые и как облегчить состояние в период цветения.

    • Красивые открытки и поздравления с Пасхой 2026: как правильно поздравлять и что говорить

      Светлое Христово Воскресение, или Пасха, – главный праздник христианского календаря, символ победы жизни над смертью и духовного обновления. В 2026 году православные верующие отметят Пасху 12 апреля. В этот день особенно востребованы пасхальные открытки и поздравления: люди обмениваются теплыми словами, отправляют изображения с куличами, крашеными яйцами и церковной символикой, поздравляют родных, друзей и коллег.

    Перейти в раздел

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации