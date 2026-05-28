Мужчина с ножом ранил четырех человек на швейцарском вокзале

Мужчина с ножом ранил четырех человек на вокзале около Цюриха
В результате вооруженного нападения на железнодорожной станции Винтертур пострадали четыре человека, трое из которых попали в больницу.
Инцидент произошел недалеко от швейцарского Цюриха, передает РИА «Новости». Местная полиция оперативно задержала нападавшего.
«Мужчина средних лет нанес ножевые ранения четырем людям», – приводит агентство слова очевидца трагедии, опубликованные швейцарским изданием 20 Minutes.
Медики госпитализировали троих пострадавших. Один из раненых находится в тяжелом состоянии, еще двое получили лишь легкие травмы.
Осенью прошлого года злоумышленник ранил ножом четырех человек возле синагоги в Манчестере.