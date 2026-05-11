Кабмин Эстонии утвердил выделение 17 млн евро на укрепление границы с Россией

ERR: Эстония направит 17 млн евро на укрепление границы с Россией

Tекст: Валерия Городецкая

По информации ERR, решение принято на электронном заседании кабинета министров, передает РИА «Новости». Средства направляются для покрытия уже принятых договорных обязательств по укреплению восточной границы.

Министр финансов страны Юрген Лиги пояснил, что дополнительные деньги найдены за счет сокращения расходов по другим статьям. Также обсуждается перенос финансирования завода Hexest по производству взрывчатки на текущий год – ранее выделение средств планировалось только на 2027-2028 годы.

«Это важная новость в общеевропейском контексте, поскольку речь идет о внешней границе Европейского союза. Решение правительства Эстонии дает уверенность, что мы сможем продолжить все запланированные работы и завершить строительство лучшей и самой безопасной внешней границы Европы в следующем году», – заявил министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро.

Протяженность эстонско-российской границы составляет 338 км, из которых 135 км проходят по суше, 76 км – по реке Нарва и 127 км – по Чудскому озеру. Между Россией и Эстонией нет юридически оформленной границы: соглашения о границе и разграничении морских пространств были подписаны в 2014 году, но до сих пор не ратифицированы парламентами двух стран.

В прошлом году в Эстонии начали строить линию обороны у границы с Россией.

В апреле вооруженные силы Эстонии приступили к новому этапу создания противотанковых рвов на границе с Россией.