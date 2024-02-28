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    В ближайшие месяцы нас ждет увлекательный сериал, развязка которого может повлиять на ход СВО. Ведь одно дело, когда на Банковой в Киеве сидит формально легитимный президент, и совсем другое – когда там расселся коррумпированный диктатор.

    0 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Украина – чемпион мира по нарушению прав человека

    По сути, цели СВО – демилитаризация и денацификация Украины – есть принуждение функционеров этого государства к выполнению Всеобщей декларации прав человека. Честные европейские политики, если они там есть, должны были бы санкционное внимание направить на Украину, а вовсе не на Россию.

    4 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Команда Байдена готовится к плану «Б» по Украине

    Отчет Сторча – это очень сильный аргумент в пользу того, чтобы не давать денег Украине, так как с поставками вооружений Киеву творится полный бардак. Если раньше это были просто подозрения республиканских политиков и журналистов, то теперь официально задокументированные факты.

    7 комментариев
    28 февраля 2024, 18:35 • Новости дня

    Алиев назвал инсинуациями Макрона планы «нападения» Азербайджана на Армению

    Алиев: Азербайджан не собирается нападать на Армению, это инсинуации Макрона

    Tекст: Вера Басилая

    Азербайджан не имеет планов нападения на Армению, это инсинуации президента Франции Эммануэля Макрона, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

    Алиев прокомментировал слова Верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, который заявил, что если Азербайджан нападет на Армению, то увидит горькие плоды этого. Президент Азербайджана удивился словам Борреля о якобы агрессивных планах Баку насчет Еревана.

    Он назвал заявления европейского дипломата инсинуациями Макрона и частью антиазербайджанской политики Франции, которая демонизирует Азербайджан, передает ТАСС со ссылкой на АзерТАдж.

    Азербайджанский лидер заявил, что его страна привержена мирному процессу, напомнив, что именно Азербайджан разработал и представил пять основных принципов мирного урегулирования и проект текста мирного договора после карабахского конфликта.

    По словам Алиева, Азербайджан подвергается нападкам со стороны «подобных Макрону и Боррелю людей» после восстановления своего суверенитета и территориальной целостности. Кроме того, он обратил внимание на то, что европейские институты пытаются «провести разделительные линии на Южном Кавказе».

    Ранее премьер Армении Никол Пашинян заявил, что мир между двумя странами сейчас немыслим, если Азербайджан считает Армению «западным Азербайджаном».

    27 февраля 2024, 18:04 • Новости дня
    Париж допустил присутствие западных военных на Украине без «соучастия в конфликте»

    Глава МИД Франции Сежурне допустил присутствие западных военных на Украине без участия в конфликте

    Париж допустил присутствие западных военных на Украине без «соучастия в конфликте»
    @ REUTERS/Sergei Karpukhin

    Tекст: Валерия Городецкая

    Западные военные могут присутствовать на Украине не с целью участия в боевых действиях, а для оказания некоторых видов помощи, заявил глава МИД Франции Стефан Сежурне.

    В ходе заседания Национального собрания Франции Сежурне призвал рассмотреть новые варианты поддержки Украины, в частности в вопросах разминирования, борьбы с киберугрозами и производства оружия на украинской территории, передает ТАСС.

    Для этих целей может потребоваться присутствие западных военных на Украине «без пересечения черты соучастия в конфликте», отметил министр.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что представители западных стран на конференции в Париже обсудили возможность отправки войск на Украину. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс не намеревается отправлять военных на украинскую территорию.

    Коментарии (77)
    27 февраля 2024, 21:08 • Новости дня
    В Армении назвали возможный визит Зеленского крахом отношений с Россией

    Депутат Манукян считает возможный визит Зеленского в Ереван точкой невозврата в отношениях с Россией

    В Армении назвали возможный визит Зеленского крахом отношений с Россией
    @ Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Возможный визит президента Украины Владимира Зеленского в Армению станет точкой невозврата в отношениях Еревана и Москвы, заявила в парламенте оппозиционный депутат от фракции «Армения» Арегназ Манукян.

    Манукян считает, что визит Зеленского будет организовывать Запад, чтобы заставить открыть второй фронт против России, передает ТАСС.

    По словам депутата, ситуацией может воспользоваться Азербайджан, чтобы напасть на Армению, а премьер Никол Пашинян намерен стать «армянским Зеленским или Саакашвили».

    Ранее СМИ сообщали, что визит Зеленского в Ереван запланирован на март. Представители партии Пашиняна не исключили возможность организации такого визита.

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    28 февраля 2024, 09:49 • Новости дня
    Захарова рассказала об «обратном сигнале» заявления Макрона по Украине
    Захарова рассказала об «обратном сигнале» заявления Макрона по Украине
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Заявление президента Франции Эммануэля Макрона об отправке войск западных стран на Украину вызвало шок у его соратников, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    В эфире радио Sputnik она обратила внимание, что представители высшего руководства натовских стран, лидеры государств, главы внешнеполитических ведомств и министерств обороны стали отмежевываться от заявления Макрона.

    Никто из соратников Макрона, по словам Захаровой, так и не понял, зачем он выступил с таким заявлением. Так, по одной из версий, которая прозвучала в западных СМИ, он просто «заполнял эфир» – поддержал киевский режим в условиях финансовой паузы со стороны Вашингтона. Макрон, согласно этой версии, ожидал, что заявление станет «воодушевляющим сигналом» для ВСУ. Однако, по словам Захаровой, Киев получил «обратный сигнал», когда с опровержениями стали выступать представители стран НАТО.

    «Сначала использовали Украину, а потом предавали, и будут использовать и предавать и дальше», – подчеркнула дипломат.

    Захарова добавила, что Макрон, делая такое заявление, не принял во внимание позорную страницу истории собственной страны. Она напомнила, что в 1945 году солдаты французской дивизии СС «Шарлемань» обороняли бункер Гитлера.

    «Эти скандалы с коллаборационистом Гунькой в Канаде всем уже показали, из чего соткан этот самый Зеленский и киевский режим», – отметила она, добавив, что внутри него – «нацистская начинка», которую и собирался защищать Макрон.

    По ее словам, президенту Франции следовало бы лучше знать историю, чтобы не «вляпываться» таким образом.

    Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя заявления Макрона, предупредил, к чему может привести «бонапартизм» в этой стране.

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    26 февраля 2024, 20:28 • Новости дня
    Макрон признал резкое ухудшение положения ВСУ
    Макрон признал резкое ухудшение положения ВСУ
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ситуация на фронте для Украины стремительно ухудшается, ее союзникам необходимо активизировать усилия в вопросе оказания помощи, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    «Положение Украины на фронте все более и более тяжелое», – сказал Макрон на открытии конференции по поддержке Украины в Елисейском дворце, передает ТАСС.

    Французский лидер призвал партнеров Киева «проявить больше активности» в деле поддержки Украины, подчеркнув, что это «предполагает принятие сильных решений».

    Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш заявил о риске эскалации на Украине.

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    27 февраля 2024, 02:27 • Новости дня
    Страны Запада решили создать коалицию для поставок Украине дальнобойных ракет

    Макрон сообщил о решении стран Запада создать коалицию для поставок Украине дальнобойных ракет

    Страны Запада решили создать коалицию для поставок Украине дальнобойных ракет
    @ The Wall Street Journal/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Участники конференции по поддержке Украины в Париже решили создать коалицию для поставок Киеву ракет среднего и дальнего действия, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.

    Макрон рассказал о решении создать «девятую коалицию для глубоких ударов – то есть бомбы и ракеты дальнего действия». Коалиция создается, чтобы «привлечь все страны», у которых есть соответствующие возможности, и «начать поставки новых вооружений».

    Макрон указал, что сейчас сформировано уже восемь коалиций для упрощения поставок Киеву вооружений, включая системы ПВО, артиллерию и боеприпасы, передает РИА «Новости».

    Он также сообщил, что Париж не ведет переговоры с Киевом о поставках истребителей Mirage, а лишь изучает, насколько было бы полезно передать Украине французские самолеты, занимается подготовкой пилотов.

    Президент Польши Анджей Дуда сообщил, что на конференции обсуждали «промышленное сотрудничество с Украиной». По его словам, «речь идет хотя бы о ракетной промышленности». Дуда заявил, что «можно передать Украине современные технологии, которыми обладают западные страны». Как подчеркнул президент Польши, это позволит Украине «производить более современные ракеты».

    Дуда также выразил надежду, что в ближайшее время «общими усилиями» удастся «подготовить существенные поставки боеприпасов для Украины». По его словам, «было одно очень конкретное предложение». Раскрывать подробности он отказался.

    Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц вновь выступил против поставок Украине крылатых ракет Taurus, объяснив отказ их предоставить опасностью того, что его страна будет втянута в конфликт.

    Коментарии (26)
    27 февраля 2024, 14:30 • Новости дня
    Медведев: У Макрона недержание речи

    Tекст: Ольга Никитина

    Зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон, который допустил возможность отправки на Украину войск НАТО, страдает от двух недугов: сначала ему, вероятно, «ударила в голову моча», а после случилось «недержание речи».

    «Вкупе с недавним желанием поделиться ядерным арсеналом Франции со всеми желающими европейцами, похоже, недержание речи у Макрона стало затяжной и болезненной проблемой», – написал Медведев в своем Telegram-канале.

    Зампред Совбеза России отметил, что «обладатель ордена Почетного легиона» себя не бережет.

    Медведев также высказал предположение, что Макрону стоит сменить рацион, отказавшись от устриц и шампанского, поскольку «не мальчик ведь уже».

    «Словесный энурез в его возрасте опасен. Да и окружающим не нравится. Запах, знаете ли…» – заключил он.

    Напомним, Макрон заявлял, что страны Запада обсуждали возможность отправки войск на Украину. При этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс не намеревается отправлять своих военных на украинскую территорию.

    В России предупредили, что возможную отправку сухопутных войск НАТО на Украину можно будет трактовать как включение альянса в прямые боевые действия и как объявление войны нашей стране.

    Коментарии (13)
    28 февраля 2024, 14:14 • Новости дня
    В Совфеде жестко раскритиковали заявление МИД Франции об отправке военных на Украину

    Сенатор Климов: Запад не избежит ответственности после отправки военных на Украину

    В Совфеде жестко раскритиковали заявление МИД Франции об отправке военных на Украину
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Анастасия Куликова

    На руководящих постах в Европе оказались недальновидные политики, поскольку настоящих профессионалов там просто «выкорчевали». Однако Европе стоит понять, что при отправке иностранных военных на Украину они не смогут избежать ответственности. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал сенатор Андрей Климов. Ранее глава МИД Франции Стефан Сежурне допустил присутствие западных военных на Украине без участия в конфликте.

    «Складывается впечатление, что французский министр иностранных дел просто глуп. К сожалению, в руководстве европейских стран – в том числе и во Франции – оказалось довольно много таких недальновидных политических деятелей», – считает сенатор Андрей Климов. По его мнению, этих людей намеренно продвигали на руководящие должности и серьезные посты. При этом настоящих патриотов Франции, опытных и мудрых, обладающих профессиональными знаниями, «выбраковывали, подставляли, выкорчевывали», добавил собеседник.

    «Поэтому теперь в Париже сидят псевдополитические деятели вроде Сежурне, которые ведут свою страну, свой народ к катастрофе», – подчеркнул парламентарий. Он признался, что заявление, сделанное главой МИД Франции, вызывает у него неприязнь. «Когда рядом с вами кружит надоедливый комар, вы от него сперва отмахиваетесь, а потом прихлопываете. Французское руководство – то самое кровососущее насекомое», – считает Климов.

    «Однако европейским политикам стоит понять одну вещь – избежать ответственности в случае, если сценарий с отправкой на Украину западных военных будет реализован, у них не получится», – заключил спикер.

    Ранее руководство Франции допустило присутствие западных военных на территории Украины для оказания некоторых видов помощи, но без их непосредственного участия в конфликте с Россией. Об этом заявил глава МИД страны Стефан Сежурне в ходе заседания Национального собрания (нижней палаты парламента). Он призвал предусмотреть новые действия для поддержки Киева, которые отвечали бы конкретным запросам.

    В качестве примера политик привел операции по разминированию, по обеспечению кибербезопасности, а также производство вооружений на украинской территории. «Некоторые из этих действий могут потребовать присутствия на украинской территории без пересечения черты соучастия в конфликте», – считает Сежурне.

    Это заявление последовало после слов Эммануэля Макрона, который допустил, что западные войска могут быть отправлены на Украину. «Сегодня нет консенсуса относительно отправки наземных войск официальным, предполагаемым и одобренным образом. Но в динамике ничего исключать не следует. Мы сделаем все необходимое для того, чтобы Россия не смогла выиграть эту войну», – заявил президент Франции по итогам саммита по поддержке Киева.

    Однако его коллеги по НАТО поспешили откреститься от идеи. США, Великобритания, Германия, Польша, Швеция, Словакия, Чехия, Венгрия и Италия заявили, что не намерены направлять на Украину свои войска. И даже генсек альянса Йенс Столтенберг заверил в отсутствии таких планов. Во Франции заявление президента и вовсе назвали «безумием». Газета ВЗГЛЯД писала о том, с чем связано ужесточение риторики Макрона.

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    27 февраля 2024, 12:50 • Новости дня
    Ле Пен осудила «играющего в полководца» Макрона

    Ле Пен сочла неосторожными слова Макрона о возможности отправки войск на Украину

    Ле Пен осудила «играющего в полководца» Макрона
    @ Ludovic Marin/AP/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки западных войск на Украину являются неосторожными, заявила глава парламентской фракции французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

    «Не знаю, все ли осознают серьезность этого заявления», – сказала она.

    По словам политика, Макрон «играет в полководца» и беспечно говорит о жизни «наших детей», передает ТАСС. Ле Пен подчеркнула, что это является вопросом мира или войны во Франции.

    Напомним, Макрон заявил, что страны Запада обсуждали возможность отправки войск на Украину.

    Коментарии (8)
    26 февраля 2024, 14:47 • Новости дня
    Зеленский заявил о переговорах с Францией по поставкам истребителей

    Tекст: Ольга Иванова

    Киев и Париж обсуждают возможность поставки украинской стороне боевых самолетов, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

    Зеленский подтвердил журналистам переговоры, но не сообщил никаких подробностей о ходе переговоров, сообщает ТАСС.

    Ранее Украина попросила у Франции истребители Mirage 2000.

    Напомним, Франция занимает последнее место среди западных стран по поставкам оружия Украине. Это даже стало причиной политического скандала между Парижем и Берлином.

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    27 февраля 2024, 16:40 • Новости дня
    Лавров дал совет Макрону

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров посоветовал политикам, кто как президент Франции Эммануэль Макрон говорит о возможности отправки западных военных на Украину, «употребить голову» на более рациональные и безопасные для Европы мысли.

    Лавров, комментируя слова Макрона, который не исключил появления западных войск на территории Украины, заявил, что кто такие мысли допускает в своей голове, должен «все-таки эту голову употреблять» на более безопасные мысли, передает ТАСС.

    Напомним, Макрон заявлял, что страны Запада обсуждали возможность отправки войск на Украину. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс не намеревается отправлять военных на украинскую территорию.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что если западные войска будут отправлены на Украину, прямое военное столкновение России и НАТО станет неизбежным.

    Коментарии (0)
    26 февраля 2024, 04:29 • Новости дня
    Депардье обвинили в сексуальном насилии

    Agence France-Presse сообщило об обвинении Депардье в сексуальном насилии во время съемок в 2021 году

    Депардье обвинили в сексуальном насилии
    @ Thierry Roge/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Художник-постановщик подала иск против актера Жерара Депардье, обвинив его в «сексуальном насилии, домогательствах и злоупотреблениях», сообщил ее адвокат.

    Утверждается, что сексуальное насилие произошло «во время съемок фильма 2021 года». Адвокат заявил, что жалоба подана в прокуратуру Парижа, но прокуратура не смогла подтвердить это, передает РИА «Новости» со ссылкой на Agence France-Presse.

    В середине февраля СМИ сообщили о жалобе со стороны бывшей ассистентки режиссера, которая, по ее словам, подверглась домогательствам Депардье на съемках в 2014 году. Также против Депардье идет расследование по подозрению в домогательствах к актрисе Шарлотте Арну.


    Коментарии (8)
    27 февраля 2024, 18:30 • Новости дня
    Полиция изъяла у Алена Делона арсенал оружия

    Tекст: Вера Басилая

    У французского актера Алена Делона изъяли более 70 единиц огнестрельного оружия и около 3 тыс. боеприпасов, а также обнаружили тир, ведется предварительное расследование, сообщает прокуратура Франции.

    По данным прокуратуры, у звезды кино не было разрешений на весь этот арсенал. Кроме того, на вилле Алена Делона обнаружили незаконный тир, передает RT.

    Сообщается, что ведется предварительное расследование по факту незаконного распространения, приобретения и хранения оружия.

    Ранее сообщалось, что французский актер Ален Делон находится под судебным надзором и лишился права распоряжаться недвижимостью.

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    28 февраля 2024, 09:09 • Новости дня
    Володин напомнил Макрону о судьбе Наполеона

    Tекст: Ольга Никитина

    Спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя прозвучавшие накануне заявления президента Франции Эммануэля Макрона, предупредил, к чему может привести «бонапартизм» в этой стране.

    Володин в своем Telegram-канале напомнил о словах Макрона, которые прозвучали несколько лет назад, когда он сравнивал современную Францию с временами Наполеона. Тогда французский лидер заявил, что Бонапарт «не считался с потерями», однако с тех пор, заверял он, республика «ставит человеческую жизнь превыше всего».

    У Макрона в качестве президента, по мнению Володина, «мало что получается»: экономика стагнирует, на протесты выходят желтые жилеты и фермеры, страна терпит геополитические поражения в Африке. Французы, по словам спикера Госдумы, Макрона не поддерживают, его рейтинг снизился до крайне низких отметок, а на выборах сегодня победил бы не он, а Марин Ле Пен.

    «Чтобы сохранить личную власть, Макрон не придумал ничего лучше, чем разжечь третью мировую войну», – считает Володин, добавив, что инициативы Макрона становятся для граждан Франции опасными.

    «Макрону правильно вспомнить, чем это закончилось для Наполеона и его солдат, более 600 тысяч из которых остались лежать в сырой земле», – заключил спикер нижней палаты российского парламента.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Макрон выбрал Украину для мести России за утрату Африки.

    Коментарии (4)
    27 февраля 2024, 15:35 • Новости дня
    В ЕС заявили, что решений об отправке войск на Украину не принималось
    В ЕС заявили, что решений об отправке войск на Украину не принималось
    @ Philipp Schulze/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    На уровне Евросоюза никаких решений об отправке войск на Украину не принималось, заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

    Стано отметил, что вопрос поддержки Украины в военном плане является ответственностью стран – членов сообщества, которые принимают суверенные решения, передает ТАСС.

    Ранее в НАТО заявили, что не намереваются отправлять своих военных на украинскую территорию.

    При этом в России предупредили, что возможную отправку сухопутных войск НАТО на Украину можно будет трактовать как включение альянса в прямые боевые действия и как объявление войны нашей стране.

    Коментарии (5)
    28 февраля 2024, 02:23 • Новости дня
    У чиновника парижской мэрии украли ноутбук с планами безопасности Олимпиады-2024

    Сотрудник парижской мэрии заявил о краже ноутбука и флешек с планами обеспечения безопасности Олимпийских игр 2024

    Tекст: Денис Тельманов

    Сумка с ноутбуком и флешками, на которых хранились планы обеспечения безопасности в ходе Олимпийских игр 2024 в Париже, были украдены у сотрудника мэрии в пригородном поезде, сообщили в полиции.

    «Сотрудник парижской мэрии подал жалобу... после того, как обнаружил пропажу своей сумки, когда он... сел на поезд, направляющийся в Крей... из Парижа», – приводит РИА «Новости» сообщение источника в полиции телеканала BFM.

    По факту кражи начато расследование. Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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      Ракеты «Калибр» стали одним из главных ударных инструментов российского Военно-морского флота. Однако масштаб нанесения ущерба противнику прямо зависит от величины залпа – возможности одновременного пуска ракет из расположенных на кораблях пусковых ячеек, а значит, наличия соответствующих кораблей-носителей. Как растет залп «Калибров» – в нашей инфографике.

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      Еще один символически значимый образец западных вооружений уничтожен российскими войсками в ходе спецоперации. На этот раз подбит и сожжен знаменитый американский танк «Абрамс». В Кремле уже заявили, что американские танки, несмотря на то, что являются серьезным оружием, будут гореть на полях сражений, как и все остальные.

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      Эквадор отказался отправлять вооружения Украине через США, хотя несколько недель назад планировал сделать это под видом металлолома. Ожидаемое недовольство Москвы было подкреплено решением России запретить поставку бананов из Эквадора. А для усмирения Эквадора потребовались считанные дни.

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      Новый главком ВСУ Александр Сырский заявил, что украинские военные перешли от наступательных действий к ведению оборонительной операции. Но это не помешало ему продолжить реализацию своей излюбленной тактики «мясных штурмов», из-за чего он получил прозвища «Мясник» и «Генерал 200» не только на Украине, но и на Западе.

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