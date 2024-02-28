В ближайшие месяцы нас ждет увлекательный сериал, развязка которого может повлиять на ход СВО. Ведь одно дело, когда на Банковой в Киеве сидит формально легитимный президент, и совсем другое – когда там расселся коррумпированный диктатор.0 комментариев
Алиев назвал инсинуациями Макрона планы «нападения» Азербайджана на Армению
Алиев: Азербайджан не собирается нападать на Армению, это инсинуации Макрона
Азербайджан не имеет планов нападения на Армению, это инсинуации президента Франции Эммануэля Макрона, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Алиев прокомментировал слова Верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, который заявил, что если Азербайджан нападет на Армению, то увидит горькие плоды этого. Президент Азербайджана удивился словам Борреля о якобы агрессивных планах Баку насчет Еревана.
Он назвал заявления европейского дипломата инсинуациями Макрона и частью антиазербайджанской политики Франции, которая демонизирует Азербайджан, передает ТАСС со ссылкой на АзерТАдж.
Азербайджанский лидер заявил, что его страна привержена мирному процессу, напомнив, что именно Азербайджан разработал и представил пять основных принципов мирного урегулирования и проект текста мирного договора после карабахского конфликта.
По словам Алиева, Азербайджан подвергается нападкам со стороны «подобных Макрону и Боррелю людей» после восстановления своего суверенитета и территориальной целостности. Кроме того, он обратил внимание на то, что европейские институты пытаются «провести разделительные линии на Южном Кавказе».
Ранее премьер Армении Никол Пашинян заявил, что мир между двумя странами сейчас немыслим, если Азербайджан считает Армению «западным Азербайджаном».