История с распространением медведей почти во всем Северном полушарии заставляет задуматься о некоторых вещах, которые казались раньше неочевидными. Мы видим, что «очищение» природы, которое так приветствовали у нас после коронавирусной пандемии, несет в себе не только бонусы и плюсы.2 комментария
Экс-премьер Франции заявил о риске финансового кризиса
Politico: Экс-премьер Франции Барнье заявил об угрозе финансового кризиса
Бывший премьер-министр Франции Мишель Барнье заявил об опасности возникновения в стране финансового кризиса в преддверии президентских выборов.
«Франция оказалась на пороге финансового кризиса. Мы должны послать сигнал рынку», – сказал Барнье. Об этом передает ТАСС со ссылкой на издание Politico.
Издание охарактеризовало ситуацию во Франции как «порочный круг из одновременного бюджетного и социального кризисов». Отмечается, что из-за отсутствия прогресса в снижении дефицита и реформе пенсионной системы страна превратилась в «самого больного человека Европы».
Инвесторы по-прежнему скептически оценивают французские государственные ценные бумаги, несмотря на то что властям удалось избежать масштабных беспорядков в минувшие выходные. Рынок пугает возможная победа на выборах Марин Ле Пен или Жан-Люка Меланшона, которые обещают снизить пенсионный возраст.
Один из министров текущего правительства на условиях анонимности пожаловался на отсутствие пространства для маневра с учетом рыночной ситуации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье министерство внутренних дел Франции сообщило о задержании более 1,3 тыс. участников акций протеста.
Премьер-министр Себастьен Лекорню попросил телекоммуникационные компании временно заблокировать ряд социальных сетей.
Движение «желтых жилетов» призвало жителей страны выйти на протестные акции 31 октября.