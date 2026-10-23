Лживые сказки о «свободном рынке» окончательно дискредитированы, Россия выучила урок. Причем он выучен в широком смысле. Именно поэтому сейчас власти делают все для того, чтобы перейти на самообеспечение по максимальному количеству товарных позиций.2 комментария
Человек погиб при стрельбе из автомобиля в пригороде Парижа
BFMTV: В пригороде Парижа погиб человек в результате стрельбы из автомобиля
В департаменте Ивелин в пригороде Парижа правоохранители задержали мужчину, который открыл огонь из своей машины, убив одного человека и ранив еще четверых.
В результате стрельбы в пригороде Парижа один человек скончался, еще четверо получили ранения, передает РИА «Новости» со ссылкой на BFMTV.
По данным телеканала, мужчина открыл огонь из своей машины в нескольких местах в департаменте Ивелин. Преступник был задержан и помещен под стражу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу неизвестный открыл огонь из автомобиля в городе Трапп к юго-западу от столицы Франции, тяжело ранив нескольких человек.
На прошлой неделе во французском Лионе вспыхнул пожар в здании туристического бюро после нападения участников массовых протестов.