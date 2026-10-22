  • Новость часаПутин назначил Шестакова врио губернатора Приморского края
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Эксперт: Путин побудил Вашингтон обсуждать с Москвой новый баланс сил
    Политолог: Львов поставил Польшу перед неудобным выбором
    Муртазин: История с PHP показала необходимость противостоять ИИ с помощью ИИ
    Мишустин: Путин ждет от кабмина повышения качества жизни россиян
    Путин призвал создать благоприятные условия для российского бизнеса
    Путин поручил внедрить искусственный интеллект в работу ФТС
    Путин призвал упрощать таможенные процедуры
    Синод РПЦ сменил наместника Троице-Сергиевой лавры
    Мнения
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Россия эпохи Путина научилась уважать себя

    За годы под руководством Путина Россия как будто сменила матрицу восприятия окружающего мира и самой себя. Страна наполнена самоуважением и спокойной убежденностью в своем праве на достойную и счастливую жизнь.

    9 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как горстка бойцов спасла сотни тысяч людей в Ленинграде

    22 октября 1942 года немцы попытались высадить десант на остров Сухо в Ладожском озере. Успех означал бы огромные потери для мирного населения блокированного Ленинграда. Но на пути захватчиков встали корабли и батарея Ладожской военной флотилии.

    3 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Урсула фон дер Ляйен – новая шальная императрица Европы

    Есть несколько тем, по которым Еврокомиссия и лично Урсула просто впадают в бешенство и внедряют их странам-членам с упорством сумасшедшего: тотальная миграция, тотальный ЛГБТ*, санкции против России, деньги и оружие на Украину. Кто против – того так или иначе размажут.

    12 комментариев
    22 октября 2026, 16:45 • Политика

    Грузия выбрала человека для «ключевой роли» в России

    Грузия выбрала человека для «ключевой роли» в России
    @ mfa.gov.ge

    Tекст: Евгений Крутиков

    После долгого перерыва правительство Грузии назначило нового специального представителя премьер-министра по отношениям с Россией. Им стал весьма статусный дипломат – замглавы МИД Георгий Зурабашвили. О чем это говорит? К чему готовятся в Тбилиси?

    «Мирное урегулирование конфликта с Россией, сохранение и развитие нынешних торгово-экономических отношений и постоянный диалог по гуманитарным вопросам являются приоритетными для Грузии», – заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, объявляя о назначении нового спецпредставителя по России. По его словам, дипломат будет играть «ключевую роль в выполнении этих задач».

    Пост оставался вакантным более года после добровольной отставки Георгия Каджая. Складывалось впечатление, что эта дипломатическая позиция утратила смысл для грузинского руководства в обстоятельствах, когда очевидных подвижек в отношениях между Тбилиси и Москвой не наблюдается.

    Однако Георгий Зурабашвили, получив назначение, сохранил за собой позицию первого замглавы МИД. То есть с формальной точки зрения важность российского направления выросла сразу в разы: то шаром покати, то целый заместитель министра.

    Премьер Кобахидзе объяснял отставку Каджая «личными причинами» и тем, что дипломат «перешел в другую сферу деятельности». А его предшественник Зураб Абашидзе, занимавший эту должность 12 лет – с 2014 по 2024 год, был назначен послом на Балканы – в Боснию и Герцеговину, Северную Македонию и Албанию по совместительству.

    Обычно грузинские дипломаты, отвечающие за отношения с Москвой, служат на этом направлении десятилетиями. И Абашидзе, и Каджая, и Зурабашвили ранее работали в секции интересов Грузии при посольстве Швейцарии в Москве, затем перемещались по карьерной лестнице с типичными для этой профессии паузами. Например, Зурабашвили несколько лет был послом в Ирландии.

    Подобная кадровая «плотность» связана с тем, что в грузинской дипломатии традиционно особое внимание уделяется личным связям и умению находить общий язык с контрагентами. Людей держат на одном направлении годами для того, чтобы они обросли полезными личными контактами. В Тбилиси это воспринимаются как более важный элемент внешнеполитической деятельности, чем работа через признанные институты.

    Как минимум публично Кобахидзе не декларирует ожидания прорывов в отношениях с Россией. «Какой-либо новый этап не начинается… Мы увидели необходимость параллельно с работой секции (интересов России и Грузии при посольстве Швейцарии – прим. ВЗГЛЯД) восстановить должность... У нас есть конкретные задачи – это мирное урегулирование конфликта, сохранение гуманитарных связей и торговых отношений», – сказал премьер на брифинге в Тбилиси.

    Однако это происходит на фоне введения очередных ограничений для грузинских вина, коньяка, пива и минеральной воды от шести грузинских производителей: 9 октября о них объявил Роспотребнадзор. В ведомстве объяснили меры несоответствием продукции требованиям безопасности.

    Экономическая составляющая отношений с Россией для Грузии сейчас чрезвычайно важна. В условиях усугубляющегося конфликта с Евросоюзом в Тбилиси особенно хорошо осознают, насколько важен российский рынок сбыта, прежние иллюзии рассеялись. Поэтому реанимация поста спецпредставителя похожа не на ситуативное решение, а на продолжение базовой политики правящей партии «Грузинская мечта».

    Кроме того, это вполне очевидный посыл к слабеющей на глазах оппозиции, в первую очередь к «Единому национальному движению», которому поперек горла любые контакты с Москвой.

    Но вряд ли Тбилиси рассматривает сейчас восстановление дипломатических отношений как достижимую цель. Сам Кобахидзе утверждает, что в этом процессе есть «барьеры», преодолеть которые пока не представляется возможным. Примерно так же может высказаться и российская сторона, но в Москве предпочитают лишний раз не комментировать то, что и так понятно.

    Главным таким «барьером» остается то, что Грузия считает Южную Осетию и Абхазию своей территорией, отказываясь признавать их независимыми государствами. И это вряд ли возможно в обозримом будущем. Соответственно, нет и особых разговоров о восстановлении дипломатических отношений с Москвой. Об этом сложно говорить даже как о долгосрочной цели, поскольку «восстановление территориальной целостности» грузинская сторона как раз и оценивает как свою долгосрочную цель, а все остальные направления дипломатии ей так или иначе подчинены.

    Другое дело, что ситуация в Закавказье меняется по независящим от Тбилиси причинам. Проявление американских интересов, например, в виде проекта TRIPP в Армении, со временем грозит изменить баланс в регионе, и Грузия не может оставаться в стороне от этого.

    Кроме того, в регионе живы надежды, связанные с «кухонной геополитикой». Речь, в частности, идет о преувеличенном интересе к разного рода концепциям транзита грузов через Закавказье. Мол,

    вот начнут скоро строить стратегические магистрали – и все сразу обогатятся. Главное – не пропустить момент.

    На самом деле внятных стратегических планов по формированию транзитных магистралей не существует. Нет даже проектов, только рассуждения разных экспертов и блогеров. Но и в Тбилиси, и в Ереване, и даже в Абхазии с Южной Осетией это широко обсуждаемая тема, что подогревает интерес к любым, даже небольшим изменениям в экономической тактике региональных правительств.

    Скорее всего, в Тбилиси снова постараются вернуться к практике «тихой дипломатии», когда аппарат спецпредставителя по России и секция интересов при посольстве Швейцарии пытались наладить с Москвой скорее неформальные отношения. С этим связан и выбор персоналий. Зурабашвили, как до него Каджая и Абашизе, – опытный дипломат классической школы, он способен выстраивать связи там, где это делать сложно.

    Пока грузинской дипломатии не удалось продвинуть в Москве ни один из своих нарративов. При этом утрачены прежние (личные) рычаги влияния, которые весьма успешно действовали, например, в 1990-е годы.

    В России осознали, что без дипломатических отношений с Грузией вполне можно жить, поддерживая лишь минимум необходимых в моменте связей.

    Произошел отказ от нарративов и мифов, которые Тбилиси усиленно продвигал для создания себе преференций на северном направлении. Без Грузии, мол, в Закавказье ничего не решить, настолько важная республика. Некоторые верили.

    Больше такое не работает, и Зурабашвили, если он это понимает, придется искать какие-то новые подходы не только к контрагентам, с которыми более 15 лет работали его предшественники, но и в контексте четко сформулированной позиции Москвы. А она включает в себя не только неотменяемость признания независимости Абхазии и Южной Осетии, но и приоритет российских стратегических интересов в регионе над тактическими целями, которые можно достичь и уступками (но не хотелось бы).

    Вопросы вызывает и так называемый Женевский формат переговоров. Он устарел, поскольку круг обсуждаемых вопросов не изменился с 2008 года. В первую очередь речь идет о категорическом отказе Тбилиси от подписания меморандума (даже не договора) о неприменении силы.

    Но существует и предельно ясная, аргументированная позиция Смоленской площади, согласно которой любая переговорная площадка лучше, чем ее отсутствие. А грузинская сторона новых форматов не предлагает. Ее по большей части тоже все устраивает, поскольку прорывов Тбилиси на этом направлении в ближайшее время также не ожидает, если не считать урегулирования претензий Роспотребнадзора (и тут уж придется постараться).

    В остальном это тупиковая ветвь, спасти которую может только переосмысление круга вопросов, которые выносятся на дискуссию.

    Само по себе назначение нового спецпредставителя и, соответственно, реанимацию переговоров с Россией можно только приветствовать. Но в лучшем случае стоит ждать оживлении личных контактов, но не создания новой повестки или выхода на неожиданные решения. Финансовая заинтересованность правительства Грузии понятна и очевидна, но шансы на то, чтобы сдвинуть этот воз с мертвой точки, чисто теоретические.

    Пока, как любят говорить в МИД РФ по поводу совсем другой постсоветской страны, не будут признаны «реалии на земле».

    Главное
    Воссоединение семей из России и с Украины прошло в Белоруссии
    Дмитриев назвал сроки проведения бизнес-форума России, США и Германии
    Газпром заявил о повышенной нагрузке на газовые хранилища Европы
    Эстония пообещала передать Украине более 60 локомотивов
    Минпромторг расширил список разрешенных для работы в такси автомобилей
    «Радиостанция Судного дня» передала сигнал «Неприятный»
    Словом 2026 года Ямпольская назвала «родной»

    Россия готова помочь Америке не только с дизелем

    Пока готовится к отправке первый танкер с российским дизелем в США – это ожидается на днях, – Россия налаживает с Америкой новые контракты на поставку еще и своих удобрений. Проблем с их продажей у России тоже нет. Зато американские фермеры страдают как от удорожания дизеля, так и от нехватки удобрений. Россия готова помочь по всем фронтам. Подробности

    Перейти в раздел

    Путин заставил США смириться с интересами России на Украине

    Конфликт на Украине постепенно движется к своему завершению – так оценил результаты прошедшей в среду в Санкт-Петербурге встречи Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом помощник президента России Юрий Ушаков. Как считают эксперты, прошедший диалог показал: Москва укрепила свои позиции, а Вашингтон перестал говорить языком ультиматумов. В повестку добавились и вопросы торговли – поставок дизеля и удобрений в США. Что изменило позицию Белого дома и какие возможности это открывает для России? Подробности

    Перейти в раздел

    Безэкипажные танки возьмут на себя опасные задачи

    В российской армии планируют создать подразделения безэкипажных танков. Такую технику уже испытали на учениях «Центр-2026» на полигоне «Чебаркульский». Как будут устроены эти подразделения, какие задачи смогут выполнять тяжелые боевые роботы и с какими ограничениями столкнется их применение на поле боя? Подробности

    Перейти в раздел

    Москву обвинили в инспирировании бунта в еще одной стране Европы

    Албанию, как Францию, охватили протесты молодежи, переросшие в поджоги и погромы. Премьер-министр Эди Рама, чью резиденцию и партийный штаб тоже сожгли, обвинил в происходящем Россию и Иран, «которые не хотят, чтобы страна вошла в ЕС». Однако причины того, что называют «революцией фламинго», явно иные. Подробности

    Перейти в раздел

    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Вэнс хочет уйти. Что мы теряем?

      Вице-президент США Джей Ди Вэнс признался, что, вероятно, не будет участвовать в следующих выборах, хотя его считали преемником Дональда Трампа. Кто же тогда возглавит США?

    • «Альтернатива для Германии» продолжает удивлять

      Руководство партии «Альтернатива для Германии» сделало несколько заявлений, на которые стоит обратить внимания. Обращать внимание на заявления канцлера Фридриха Мерца, напротив, не стоит.

    • По чьему приказу разносят Францию

      Протесты школьников во Франции переросли в погромы невиданных масштабов. Во времена мигрантских бунтов и «желтых жилетов» такого не было. Но кто за этим стоит?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

      Счетчики холодной и горячей воды нужно поверять до окончания межповерочного интервала, установленного для конкретного прибора. Если срок пропустить, показания счетчика перестанут учитывать по обычной схеме: первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. В 2026 году для холодной воды коэффициент составляет 3, тогда как для горячей воды сохраняется коэффициент 1,5. Рассказываем, как узнать срок поверки, проверить результат во ФГИС «Аршин», выбрать аккредитованную организацию и что делать, если поверка уже просрочена.

    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

    • Когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года: сроки по регионам, лунный календарь и подготовка грядки

      Озимый чеснок сажают не по одной календарной дате, а примерно за три–четыре недели до устойчивых морозов. Главный ориентир – охлаждение почвы примерно до +5…+7 °C: зубчики должны успеть укорениться, но не выпустить зеленые листья. В средней полосе посадка чаще приходится на конец сентября и октябрь, на севере сроки наступают раньше, а на юге – позже. Рассказываем, когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года в разных регионах, какие дни считаются благоприятными по лунному календарю, как подготовить грядку и на какую глубину посадить зубчики.

    Перейти в раздел

    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации