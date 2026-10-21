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    21 октября 2026, 21:30 • Политика

    Путин усилил переговорные позиции России по Украине

    Путин усилил переговорные позиции России по Украине
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Конфликт на Украине постепенно движется к своему завершению – так оценил результаты прошедшей в среду в Санкт-Петербурге встречи Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Как считают эксперты, прошедший диалог показал – Москва укрепила свои позиции, а Вашингтон перестал говорить языком ультиматумов. В повестку добавились и вопросы торговли – поставок дизеля и удобрений в США. Что изменило позицию Белого дома и какие возможности это открывает для России?

    В среду в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге прошла встреча Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Переговоры длились около трех часов и охватили широкий круг вопросов – от украинского урегулирования и восстановления экономических связей до перспектив трехстороннего диалога России, США и Китая.

    В начале встречи Путин передал благодарность Трампу и его супруге Мелании за внимание к украинскому урегулированию. По словам российского президента, в последнем разговоре американский коллега подчеркивал необходимость завершить конфликт, чтобы прекратить человеческие потери. Уиткофф, в свою очередь, сообщил, что привез в Петербург документы с изложением американских подходов к урегулированию, и выразил надежду на возобновление трехсторонних переговоров России, США и Украины для обсуждения технических вопросов.

    Путин также поинтересовался итогами консультаций в Норвегии, где во вторник Уиткофф провел переговоры с украинской делегацией. Глава государства в ходе встречи сообщил о принципиальной готовности Москвы вернуться трехсторонним переговорам между Россией, США и Украиной в десятых числах ноября. Главной темой должна стать система безопасности для России и Украины после завершения конфликта.

    Помощник президента России Юрий Ушаков, комментируя итоги встречи, заявил, что конфликт на Украине постепенно движется к своему завершению. «Не знаю, насколько мы приближаемся, но дело идет к этому», – сказал он.

    Повестка переговоров не ограничилась поиском путей завершения украинского конфликта: стороны обсудили и перспективы экономического сотрудничества. В частности, российский лидер подтвердил заинтересованность Москвы в восстановлении экономических связей с Вашингтоном и заявил о готовности увеличить поставки удобрений на американский рынок. Отдельной темой стали договоренности по поставкам дизельного топлива. По словам Путина, первые танкеры отправятся в путь через два-три дня, затем поставки продолжатся последовательно. Объем каждой партии составит 40 тыс. тонн. «Здесь важно обеспечить только финансовую составляющую, чтобы все работало», – добавил глава государства.

    Наконец, Путин предложил обсудить возможность встречи с Трампом в Китае, где вскоре пройдет саммит АТЭС. Таким образом, разговор вышел на уровень возможного трехстороннего взаимодействия Москвы, Вашингтона и Пекина. Как позже уточнил помощник президента Юрий Ушаков, «эта идея не отвергается ни одной из столиц – ни Москвой, ни Вашингтоном, ни Пекином». По словам Ушакова, китайская сторона уже занимается подготовкой саммита в Шэньчжэне и при благоприятных обстоятельствах может включить встречу в программу мероприятий.

    Одним из конкретных итогов встречи стало решение Путина освободить американца Стивена Хаббарда, осужденного почти на семь лет по обвинению в наемничестве. Накануне об этом российского лидера просил Дональд Трамп. Уиткофф поблагодарил Путина, назвав его человеком, который, как и американский президент, руководствуется гуманитарными соображениями.

    Москва меняет правила диалога по Украине

    По мнению экспертов, Путин задал сильный фон для переговоров: продвижение российской армии в Донбассе, морская изоляция Украины и удары по экономике противника усиливают позиции Москвы. Трамп, в свою очередь, признает, что территория под контролем России увеличивается, а Украины – сокращается. В этих условиях Вашингтону приходится очевидным образом искать договоренности с Москвой.

    «Еще на переговорах Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже Россия дала понять: Москва в любом случае добьется целей спецоперации. Последующие удары ВС РФ по военной и портовой инфраструктуре Украины подтвердили, что Россия располагает средствами для достижения поставленных целей», – говорит депутат Госдумы Александр Асафов.

    Политолог Алексей Нечаев напоминает, что еще несколько лет назад США пытались говорить с Россией с позиции силы: «Этим была продиктована роль Вашингтона и в развязывании конфликта на Украине, и во введении рекордного числа санкций.

    Теперь же ситуация изменилась: Вашингтон заинтересован в сотрудничестве с Москвой, а внутри НАТО нет единой позиции по дальнейшей поддержке Украины. И более того: страны ЕС оказались на обочине переговорного процесса между Москвой и Вашингтоном».

    Теперь переговоры Москвы и Вашингтона, отмечает Асафов, идут в рабочем режиме – без угроз и ультиматумов: «Благодаря усилиям Путина характер диалога изменился: Вашингтон вынужден учитывать российские интересы и признал необходимость говорить с нами на равных».

    В свою очередь политолог Илья Гращенков обращает внимание на то, что нынешний визит стал уже девятым личным контактом российского президента и спецпосланника США. «Мы видим продолжение челночной дипломатии: Уиткофф приехал в Петербург непосредственно из Осло, где встречался с Зеленским и европейскими представителями. США пытаются согласовать позиции сторон и параметры будущего соглашения. Речь идет не только о прекращении огня, но и о гарантиях безопасности, восстановлении экономики и устройстве региона после конфликта», – отмечает эксперт.

    Торговля возвращается в повестку

    При всей значимости украинского вопроса российско-американский диалог им не ограничивается. Восстановление экономического сотрудничества стало отдельной темой переговоров Москвы и Вашингтона. Россия и США уже обсуждают поставки дизельного топлива, а в среду Путин предложил увеличить поставки российских удобрений на американский рынок.

    «Экономические договоренности открывают возможности для восстановления связей, которые пострадали из-за санкций. Для России это также способ компенсировать часть потерь от многолетнего санкционного давления», – поясняет Асафов. С ним согласен Гращенков.

    «Экономика становится отдельным треком переговоров.

    Это не означает широкого смягчения санкций, но показывает, что точечные механизмы могут работать. Трамп связывает экономическое взаимодействие с дипломатией: взаимная заинтересованность создает стимул двигаться и по более сложным политическим вопросам», – говорит политолог.

    «Получается, что страна, чью экономику Вашингтон ранее пытался ослабить санкциями, и может быть даже «разорвать в клочья», вновь становится потенциальным партнером США. Более того, ограничения против России обернулись издержками для мировой экономики, и теперь американской администрации приходится учитывать эту реальность», – подчеркивает Нечаев.
    От украинского урегулирования к новому миропорядку

    Однако Москва не возлагает чрезмерных надежд на администрацию Трампа, добавляет политолог: «У России и США есть собственные интересы, и российское руководство исходит прежде всего из необходимости обеспечить стратегические приоритеты страны. Экономические договоренности могут быть взаимовыгодными, но сами по себе не означают готовности Москвы идти на политические уступки».

    Асафов также считает, что Москва не питает иллюзий относительно намерений Вашингтона. По его мнению, Трамп фактически приостановил продвижение санкционного закона экстремиста и террориста Линдси Грэма*, однако российский президент понимает, что у США есть собственные интересы в переговорах.

    «Это нормально: у каждой стороны свои задачи. Но для Путина главным остается достижение национальных целей России. Экономическое сотрудничество может быть взаимовыгодным, однако оно не должно подменять решение ключевых политических вопросов», – пояснил депутат.

    При этом он отметил, что одновременно с Уиткоффом в Петербурге в среду находился премьер Госсовета КНР Ли Цян, а на российско-американских переговорах как раз обсуждалась возможность встречи лидеров России, США и КНР на саммите АТЭС в китайском Шэньчжэне 18–19 ноября.

    «Россия, США и Китай обладают ресурсами и влиянием, чтобы определять направления мирового развития.

    Поэтому переговоры с американским спецпосланником важны не только сами по себе: они могут создать основу для дальнейших договоренностей по более широкому кругу вопросов», – расуждает депутат.

    Профессор ВШЭ Марат Баширов обращает вниманеи, что важным переговорного фона в Петербурге стало освобождение американца Стивена Хаббарда. По его мнению, это создает дополнительные возможности для диалога с Вашингтоном. «Не стоит недооценивать этот символический жест, – говорит эксперт. – На фоне переговоров по дизельному топливу, украинскому урегулированию и конфликта США с Ираном подобные шаги могут стать частью подготовки к более масштабному диалогу Москвы, Вашингтона и Пекина».

    «Москва демонстрирует готовность вести переговоры с теми центрами силы, которые действительно влияют на мировую политику. Экономическое сотрудничество способно стать одним из инструментов этого диалога, но его пределы будут определяться политическими интересами сторон. В этом смысле Путину, Трампу и Си есть о чем поговорить и помимо Украины: от России, США и Китая во многом зависит то, каким будет наш мир через несколько десятилетий», – заключил Нечаев.

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