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    Дизельная сделка запустила эрозию санкционного режима
    14 октября 2026, 11:48 Мнение

    Дизельная сделка запустила эрозию санкционного режима

    Значит ли, что в дизельной сделке России и США речь идет о конъюнктурном решении Трампа и позиции Кремля «с паршивой овцы хоть шерсти клок»? Вполне возможно. Если ослабление санкций и экспортные поставки никак не связаны со свободой принятия Кремлем решений на украинском направлении, то почему бы и нет?

    Глеб Простаков Глеб Простаков

    бизнес-аналитик

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    Сделка по российскому дизелю, о которой объявил Трамп, дает много пищи для размышлений и вызывает столько же вопросов. В марте этого года США уже ослабляли санкции в отношении российской нефти на фоне конфликта с Ираном и перекрытия Ормузского пролива. Очередное ослабление санкций – по дизелю – также никак не привязано к мирному треку по Украине.

    Другое дело, что в случае с нефтью речь шла о стабилизации рынка за счет российских поставок, от чего США выигрывали косвенно. Сейчас же речь идет не просто о снятии ограничений, а о вполне конкретной сделке по покупке США российского дизельного топлива. То есть о прямом деловом сотрудничестве стран, чего не наблюдалось с февраля 2022 года.

    Экспорт дизеля благоприятен для России, которая не хочет допустить затоваривания хранилищ. Текущий объем производства дизтоплива в России – 84-86 млн тонн в год, внутреннее потребление – 44-48 млн тонн в год, то есть 50-55%. Доступ на рынок США поможет «Роснефти» и другим нефтяным компаниям, увеличит экспортную выручку и поступления налогов в дефицитный бюджет.

    Но решат ли эти поставки проблемы США? Поставляемые объемы способны обеспечить потребление топлива американцами в течение считаных дней. Тем более что выход на максимальный объем – до 3 млн тонн в месяц – планируется уже после ноябрьских выборов в Конгресс, а значит, эти поставки серьезным предвыборным фактором для Трампа и республиканцев не станут.

    Значит ли это, что речь идет о конъюнктурном решении Трампа и позиции Кремля «с паршивой овцы хоть шерсти клок»? Вполне возможно. Если ослабление санкций и экспортные поставки никак не связаны со свободой принятия Кремлем решений на украинском направлении, то почему бы и нет? Трамп же сможет отрапортовать перед выборами о «миллионах тонн российского топлива по низким ценам» как о своей победе – ничего особенного, но в масштабах предвыборной гонки в США позитивное событие, о котором СМИ поговорят пару дней, тоже достижение.

    Есть и другая версия. Дизельная сделка – предвестник более широких российско-американских деловых договоренностей, отвязанных от украинской темы. Кирилл Дмитриев вновь призвал Илона Маска заняться строительством тоннеля между Россией и США. Такие мегапроекты, будут они реализованы или нет, нужны в качестве яркой вывески, знаменующей реальный сдвиг в пользу прагматического делового сотрудничества США и России. Это вовсе не означает моментального снятия всех санкций. Скорее, ситуация напоминает условия цивилизованного развода со всеми вытекающими последствиями: разделом имущества (продажа зарубежных активов «Лукойла» с участием бизнесменов из США), совместной опекой (участие США в восстановлении «Северных потоков») и «останемся друзьями» (поставки дизеля, нефти, удобрений взамен на послабления на импорт необходимого оборудования – запчасти для самолетов, электроника и т. д.).

    Если эта версия верна, то США более не собираются участвовать в стратегии удушения России, оставляя эту непосильную задачу Европе. Принцип простой: сотрудничаем, где выгодно, где невыгодно – санкции и взаимные ограничения. Для Украины и Евросоюза это плохая новость. Впрочем, к плохим новостям там не привыкать – вне зависимости от риторики Трампа и сделок по дизелю.

    Отдельного внимания заслуживает реакция на сделку министра финансов США Скотта Бессента, который обвинил в лицемерии европейцев, критикующих дизельную сделку Трампа и Путина. «Европейцы продолжают финансировать Путина, поэтому их заявления, что США не вправе временно облегчить ситуацию с ценами на дизельное топливо – это полное лицемерие», – заявил Бессент. Накануне стало известно о рекордных закупках российского газа европейскими странами. Вашингтон открыто указывает Европе на двойные стандарты, что дополнительно размывает единство западного фронта против России.

    На двойные стандарты – но уже со стороны США – указывают Вашингтону страны Глобального Юга. В Индии справедливо отмечают: угрозы США ввести «адские санкции» против покупателей российской нефти плохо сочетаются с тем, что сами Штаты теперь закупают российский дизель. Подобная политика выглядит не просто непоследовательной, а откровенно абсурдной. Именно это обстоятельство делает введение санкций имени террориста и экстремиста Грэма практически невозможным. Вашингтон сам создал прецедент, который подрывает саму основу санкционной политики в энергетической сфере.

    Ситуация с украинскими ударами по российским НПЗ добавляет еще один слой к этой картине. США угрожают заблокировать поставки Украине оружия и разведданных, если Киев продолжит удары по российским НПЗ. Американские чиновники связались с представителями Украины и европейских стран, предупредив, что Вашингтон может прекратить обмен разведданными и заблокировать механизм PURL – программу закупки американского оружия для Украины за деньги европейских государств. В логике Трампа такие действия рассматриваются не иначе как гарантия исполнения Москвой своих обязательств. Покупатель заинтересован в том, чтобы у продавца не возникло форс-мажоров и поставки были осуществлены вовремя и в полном объеме. Вот и все.

    Если и это не поможет, то прекращение передачи разведданных Киеву не выглядит экстраординарным шагом. Отказ от прямых поставок вооружений в начале каденции Трампа также неоднозначно был воспринят его разношерстным окружением. Так почему отказ от передачи разведданных должен восприниматься иначе? Обеспечение интересов Америки – главное и основное, остальное – лишь инструментарий.

    Снятием санкций и новой порцией комплиментов в адрес Владимира Путина Трамп еще раз показал, что единого западного фронта против России уже не существует, а попытки Киева и Европы его восстановить, подключив США к жесткому давлению на Москву, терпят крах. И это сигнал, который может серьезно повлиять на геополитические расклады. В том числе и в ЕС, где усиливаются голоса о необходимости нормализации отношений с Россией и побуждения Киева к компромиссам с Москвой. И действия Трампа дают им дополнительные аргументы. Именно поэтому украинские власти, европейцы и часть американского истеблишмента будут прикладывать максимум усилий, чтобы этот сигнал сбить и заставить Трампа отказаться от «сделок» с Путиным. Но санкционный режим уже дал трещину, и трещина эта будет только расширяться.

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