Поэзия здесь и сейчас – это форма любви без иллюзий. Мы пережили девяностые и пережили нулевые, мы отказались от мифа о светлом будущем, а поэзия отказалась от роли матери-утешительницы. Поэт – тот, кто говорит правду, даже если ему не верят.

Для покушения на Сталина, Рузвельта и Черчилля планировалась заброска групп диверсантов во главе со знаменитым Отто Скорцени, который до того похитил Муссолини. Советская разведка об этом знала. На стадии планирования немцы назвали операцию «Длинный прыжок».

На фоне опыта отношений России и Запада практически любое здравомыслящее суждение западного политика выглядит для нас как хитрая уловка. Но если в данный момент интересы России с американскими совпадают, то нужно это использовать.

Пенсионные накопления россиян меняют прописку Госдума приняла в первом чтении законопроект о конвертации пенсионных накоплений в Программу долгосрочных сбережений (ПДС). Это значит, что с 1 апреля 2027 года, если закон будет принят, сформированные пенсионные накопления россиян автоматически переведут в Программу долгосрочных сбережений. Что это значит на практике? Подробности Перейти в раздел

СНГ готовится выйти за привычные границы За 35 лет существования СНГ прошло путь от механизма сохранения связей между бывшими советскими республиками до площадки международного сотрудничества. Теперь к его работе могут присоединиться Иран, Сербия и Монголия. Расширить географию взаимодействия позволит новый формат СНГ+. Чем он интересен и какие возможности открывает? Подробности Перейти в раздел

Зачем понадобился особый паек для штурмовиков и разведчиков «Пищевые таблетки» из научной фантастики, поддерживающие силы бойца весь день, перестали быть вымыслом. В российских войсках завершились испытания новых сухих пайков для штурмовиков и разведчиков. Как был создан и из чего состоит этот индивидуальный рацион питания (ИРП) и какие преимущества он дает на передовой? Подробности Перейти в раздел

Милитаризация Польши загоняет страну в долговую яму Польша взяла курс на масштабную милитаризацию, рассчитывая создать сильнейшую армию Европы. Однако за военные амбиции приходится расплачиваться растущим госдолгом и рекордным бюджетным дефицитом. Международные рейтинговые агентства уже пересматривают оценки польской экономики, а Варшава вынуждена экономить даже на финансировании поставок оружия Украине. Насколько устойчив курс на военное лидерство, если экономическая база страны испытывает все большее давление? Подробности Перейти в раздел

Почему Украина охотится на офицеров ПВО в Петербурге Российский военнослужащий погиб в результате подрыва автомобиля в Петербурге. По информации местных СМИ, речь идет о полковнике 6-й армии ВВС и ПВО. ЧП произошло в полукилометре от места августовского взрыва, когда скончался подполковник также из подразделения ВВС и ПВО. Эксперты объяснили, почему враг пытается снизить боеспособность противовоздушной обороны Ленинградского военного округа. Подробности Перейти в раздел

Германия потихоньку возрождает гестапо В Германии входит в финальную стадию реформа разведки и контрразведки. Теперь они смогут проводить диверсионные операции за рубежом и даже вербовать детей.

Россия захватывает рынки, Макрон нашел причину Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с аграриями назвал причины, по которым Россия вытесняет французов с рынков сбыта агропродукции: геополитика и глобальное потепление. Что не так?

Урсула выдвинула России ультиматум Заседание Совета ЕС, состоящего из глав государств и правительств Евросоюза, завершилось победой «ястребов». Украина получит деньги на 2027 год, а России выдвинули новые условия для начала переговоров. Перейти в раздел