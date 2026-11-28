Посол Израиля в Грузии назвал спортивными террористами болельщиков «Бешикташа»

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

«Когда болельщики превращают нейтральную арену в сцену агрессии, промолчать – безответственно», – написал дипломат в социальных сетях.

«Насилие, вандализм, нападения на полицейских, разжигание розни, устрашение, нарушение правил УЕФА», – перечислил он действия фанатов «Бешикташа».

Валид Абу-Хайя отметил, что «хорошо задокументировано, как турецкие болельщики нарушали общественный порядок в Грузии, бросали различные объекты, повредили инфраструктуру стадиона, вступили в физическое противостояние с правоохранителями».

Посол отметил, что болельщики из Турции агрессивно вели себя еще до начала игры на улицах Батуми.

«Справедливо описать поведение радикальных турецких болельщиков как «терроризм на спортивной арене», – заявил он. – Спорт должен оставаться вне насилия, запугивания, разжигания политической розни».

Накануне председатель правительства Аджарской автономии Зураб Патаридзе заявил об освобождении и отправке в Турцию всех 16 болельщиков футбольного клуба «Бешикташ», которые были задержаны в Батуми силами правопорядка за агрессивное поведение во время матча с израильским «Хапоэлем Беэр-Шева» в Лиге Европы в четверг, завершившегося со счетом 2:1 в пользу турецкого клуба.

Во время столкновений пострадали четверо грузинских полицейских.

Между тем израильский клуб поблагодарил Грузию за организацию матча и обеспечение безопасности футболистов и болельщиков из этой страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) начал расследование из-за массовых беспорядков на матчах Лиги Европы с участием французского «Марселя» и турецкого «Бешикташа».

Агрессивное поведение болельщиков «Бешикташа» в Батуми стало главной темой грузинских СМИ.

В четверг матч между турецким «Бешикташем» и израильским «Хапоэлем Беэр-Шева» в Батуми прервали из-за столкновений турецких болельщиков с полицией.