Tекст: Алексей Дегтярёв

УЕФА назначил инспекторов по этике и дисциплине для изучения обстоятельств случившегося, передает РИА «Новости». Инциденты произошли 26 ноября во время встреч французского «Марселя» с болгарским «Левски» и турецкого «Бешикташа» с израильским «Хапоэлем» из Беэр-Шевы.

В заявлении союза подчеркивается, что в футболе нет места насилию, агрессии и дискриминационному поведению, а произошедшее противоречит основополагающим ценностям организации.

Перед матчем в Марселе произошли столкновения фанатов, в результате которых пострадали 11 болгарских болельщиков. Прокуратура города начала расследования по фактам нападения и возможного разжигания ненависти из-за нацистских приветствий на трибунах.

Встреча турецкой и израильской команд была перенесена в грузинский Батуми из соображений безопасности. Игру прервали на полчаса из-за стычек болельщиков «Бешикташа» с грузинской полицией. Турецкий клуб и Федерация футбола Турции назвали действия правоохранителей в отношении фанатов неприемлемыми и несоразмерными.

Как писала газета ВЗГЛЯД, грузинские полицейские изъяли около 100 провокационных баннеров у болельщиков турецкого «Бешикташа» на границе.

Агрессивное поведение турецких фанатов в Батуми стало главной темой грузинских СМИ.

В четверг матч между «Бешикташем» и израильским «Хапоэлем» прервали из-за столкновений с полицией.