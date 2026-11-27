Поэзия здесь и сейчас – это форма любви без иллюзий. Мы пережили девяностые и пережили нулевые, мы отказались от мифа о светлом будущем, а поэзия отказалась от роли матери-утешительницы. Поэт – тот, кто говорит правду, даже если ему не верят.2 комментария
В УЕФА начали расследование после беспорядков на матчах Лиги Европы
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) начал расследование из-за массовых беспорядков на матчах Лиги Европы с участием французского «Марселя» и турецкого «Бешикташа».
УЕФА назначил инспекторов по этике и дисциплине для изучения обстоятельств случившегося, передает РИА «Новости». Инциденты произошли 26 ноября во время встреч французского «Марселя» с болгарским «Левски» и турецкого «Бешикташа» с израильским «Хапоэлем» из Беэр-Шевы.
В заявлении союза подчеркивается, что в футболе нет места насилию, агрессии и дискриминационному поведению, а произошедшее противоречит основополагающим ценностям организации.
Перед матчем в Марселе произошли столкновения фанатов, в результате которых пострадали 11 болгарских болельщиков. Прокуратура города начала расследования по фактам нападения и возможного разжигания ненависти из-за нацистских приветствий на трибунах.
Встреча турецкой и израильской команд была перенесена в грузинский Батуми из соображений безопасности. Игру прервали на полчаса из-за стычек болельщиков «Бешикташа» с грузинской полицией. Турецкий клуб и Федерация футбола Турции назвали действия правоохранителей в отношении фанатов неприемлемыми и несоразмерными.
Как писала газета ВЗГЛЯД, грузинские полицейские изъяли около 100 провокационных баннеров у болельщиков турецкого «Бешикташа» на границе.
Агрессивное поведение турецких фанатов в Батуми стало главной темой грузинских СМИ.
В четверг матч между «Бешикташем» и израильским «Хапоэлем» прервали из-за столкновений с полицией.