Tекст: Вера Басилая

Ведомство заявило, что злоумышленники начали массово использовать имя киберспортивной платформы для хищения средств у граждан республики, передает ТАСС.

В СК Белоруссии уточнили, что мошенники создают фишинговые ссылки, из-за чего уже возбуждено более десяти уголовных дел. Для предотвращения дальнейших преступлений следователи приняли оперативное решение закрыть доступ ко всем одноименным сервисам.

После завершения разбирательства работа официального домена Faceit возобновится, а заблокированными останутся лишь фишинговые ресурсы, добавили в ведомстве.

Платформа Faceit была основана в Лондоне в 2012 году и выступает учредителем киберспортивных лиг для ряда известных компьютерных игр.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце международная криптобиржа KuCoin прекратила предоставление услуг пользователям из Белоруссии.

МВД Белоруссии сообщило о раскрытии крупной сети мошенников в интернете.

В сентябре министр информации Белоруссии Дмитрий Жук назвал пиратством блокировку каналов государственных средств массовой информации на YouTube.