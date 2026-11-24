Кушнер счел "главным призом" переговоров перезагрузку связей РФ и ЕС

Tекст: Катерина Туманова

Главной целью прекращения боевых действий на Украине должно стать не просто перемирие, а нормализация связей Москвы и европейских стран, пишет New York Magazine.

«Я пытался показать Зеленскому, что если вы сможете остановить войну и получить надежные гарантии безопасности для Украины, то сможете переключиться на экономику и стать тем, кто восстановит страну», – подчеркнул американский дипломат.

По словам Кушнера, отсутствие агрессии позволит Европе и России достичь наивысшего уровня гармонии. В будущем граждане этих стран смогут вместе жить и вести бизнес, уверен Кушнер.

Он добавил, что дипломатия представляет собой длительный процесс, однако Вашингтон старается создать оптимальные условия для успешного урегулирования конфликта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Кушнер поделился, что Путин показал ему архивный файл о сопротивлении деда американца нацистам. Кушнер также предложил идею членства Украины в НАТО при условии уступки территорий России.

На прошлой неделе американский эмиссар сообщил о поездке в Берлин для обсуждения ситуации с Владимиром Зеленским и лидерами ЕС.