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WSJ: Кушнер обсуждал членство Украины в НАТО в обмен на территории
В ходе закрытых мирных переговоров спецпосланник президента США Джаред Кушнер предложил идею членства Украины в НАТО при условии уступки территорий России, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Представители американского президента Дональда Трампа зондировали почву в Киеве и европейских столицах относительно сделки, которая могла бы кардинально изменить давний курс США – и пойти вразрез с пожеланиями Москвы.
«В ходе закрытых переговоров в течение нескольких месяцев зять и специальный посланник президента Трампа Джаред Кушнер обсуждал идею, которая прежде казалась совершенно нежизнеспособной: вступление Украины в НАТО в обмен на уступку территорий России», – пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.
Предложение Кушнера идет вразрез с политикой США и желаниями России. В начале 2025 года президент Трамп сам исключал членство Украины в НАТО, называя это неприемлемым для Москвы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Уиткофф и Кушнер обсудили в Берлине с европейскими союзниками пути завершения конфликта на Украине. Кушнер также заявил о согласии Москвы на включение аналога пятой статьи НАТО в будущее соглашение по безопасности для Украины. WP заявила, что президент США призвал союзников Киева заключить с Кремлем сделку.