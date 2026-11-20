70 лет назад, в ноябре 1956-го, Советский Союз ввел дополнительные войска в Венгрию. Прав ли был Хрущев, усмиряя таким образом молодое социалистическое государство, которое так и норовило сойти с социалистического пути развития?14 комментариев
Американский стартап представил скопированный с российской «Герани» беспилотник
Американский стартап Vector Defense показал скопированный с «Герани» дрон
В США стартап Vector Defense представил дальнобойный беспилотник Bombard, созданный как ответ российскому дрону «Герань», заявил гендиректор компании Энди Якулис.
«Это наш ответ иранскому «Шахеду» и российской «Герани»... Мы хотели выйти на рынок с американской версией, созданной по нашим принципам», – приводит слова Якулиса РИА «Новости».
Максимальная дальность полета Bombard составляет около 1094 км, а скорость достигает 378 км в час. Разработчики учли опыт России и Ирана, сделав крылья раскладными для повышения маневренности.
Для удешевления производства в беспилотнике используется пульсирующий реактивный двигатель – модернизированная технология времен Второй мировой войны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, новые российские реактивные «Герани» смогли преодолеть украинскую систему противовоздушной обороны. В августе очевидцы запечатлели на видео способность ударного аппарата выполнять разворот на 180 градусов. В феврале в США начали использовать экспериментальные самолеты для подготовки пилотов к борьбе с аналогами «Герани».