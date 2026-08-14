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Бундесвер не смог найти две тысячи добровольцев для литовской бригады
Вооруженные силы Германии столкнулись с серьезным дефицитом кадров при формировании военного контингента, который планируется разместить в балтийской республике к концу 2027 года.
Бундесверу не удается полностью укомплектовать тяжелую бригаду в Литве из-за нехватки около двух тысяч добровольцев, передает РИА «Новости».
По данным министерства обороны ФРГ, этот проект является важнейшим для армии со времен холодной войны.
«На данный момент бригада может быть укомплектована добровольцами на 60% – таким образом, не хватает еще около двух тысяч солдат», – говорится во внутреннем документе ведомства.
Находящиеся сейчас в Литве немецкие части заполнены примерно на 92%. Однако основная часть бригады, включая 203-й танковый и 122-й мотопехотный батальоны, должна быть развернута только в 2027 году.
Именно в этих подразделениях зафиксирован значительный недобор личного состава. Ожидается, что до конца этого года власти Германии примут решение о возможном принудительном призыве для комплектации контингента.
Германия планирует разместить в Литве тяжелую бригаду общей численностью 5–6 тыс. человек. Президент Литвы Гитанас Науседа ранее сообщал о строительстве необходимой инфраструктуры.
При этом многие литовские пользователи интернета считают размещение немецких военных пустой тратой денег, вспоминая фашистскую оккупацию во время Второй мировой войны.
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