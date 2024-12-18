Таинственные дроны нарушили воздушное пространство базы США

БПЛА неизвестного происхождения вторглись в воздушное пространство базы США Кэмп-Пендлтон

Tекст: Мария Иванова

Воздушное пространство базы корпуса морской пехоты США Кэмп-Пендлтон в Калифорнии несколько раз было нарушено беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) неизвестного происхождения, передает РИА «Новости». По словам представителя базы, с 9 по 15 декабря было зафиксировано шесть случаев вторжения, однако они не представляли угрозы для операций на объекте, передает РИА «Новости».

Портал War Zone сообщил, что дроны вновь были замечены 16 и 17 декабря над базой Райт-Паттерсон в штате Огайо, где находятся командование материального обеспечения и исследовательская лаборатория ВВС США. Ранее сообщалось, что воздушное пространство этой базы временно закрывалось из-за дронов.

В ФБР заявили, что с конца ноября получают сообщения от общественности о дронах над штатами Нью-Йорк и Нью-Джерси, однако их происхождение до сих пор не установлено. Американские власти не располагают доказательствами, что эти дроны представляют угрозу или связаны с иностранным вмешательством, заявлял министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас.

Накануне пресс-секретарь Пентагона генерал Патрик Райдер с юмором отреагировал на вопрос о беспилотниках, замеченных в Нью-Йорке и Нью-Джерси, процитировав джедая Оби-Вана Кеноби.

Между тем советник Дональда Трампа Майк Уолтц подчеркнул необходимость закрытия пробелов в безопасности воздушного пространства США после сообщений о дронах, замеченных в нескольких штатах.

Лидер демократического большинства в Сенате США Чак Шумер выступил с требованием установить в Нью-Йорке и Нью-Джерси новейшие системы для обнаружения дронов после их появления над территорией штатов.